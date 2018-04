Tyske jurister: Vestens angreb mod Syrien var ulovligt

Berlin. Vestlige allieredes luftangreb mod Syrien 14. april var en overtrædelse af folkeretten.

Det konkluderer jurister i den tyske Forbundsdag i en rapport fredag.

- Brugen af militær magt mod en stat som sanktion for denne stats overtrædelse af internationale konventioner er en krænkelse af forbuddet mod brug af vold i folkeretten, konkluderer de tyske eksperter.

De henviser især til FN's erklæring fra generalforsamlingen i 1970. Den understreger staternes pligt til at afholde sig fra militær, politisk, økonomisk eller anden form for tvang rettet mod politisk uafhængighed.

FN's Sikkerhedsråd har også afvist væbnede gengældelser, som organisationen kalder "uforenelige med FN's mål og principper".

Storbritanniens motiv for at tilslutte sig angrebet var heller ikke overbevisende, mener juristerne.

Den britiske regering har sagt, at det var både "rigtigt og lovligt" at udføre luftangreb for at hindre humanitær lidelse.

Men eksperterne fra Forbundsdagen siger, at de tvivler på, "om de militære angreb er hensigtsmæssige for at forhindre yderligere lidelser" i Syrien.

Den 14. april affyrede USA, Frankrig og Storbritannien missiler mod et våbenlaboratorie i Damaskus samt to militærbaser nær Homs.

Angrebet var et svar på et formodet kemisk angreb i den syriske by Douma en uge tidligere. Det vestlige samfund mener, at det syriske styre stod bag angrebet i Douma.

Både EU, Nato, Danmark, Tyskland, Tyrkiet, Israel, Japan, Canada og Saudi-Arabien har udtrykt støtte til Storbritanniens udtalelse om, at angrebet var både "rigtigt og lovligt".

/ritzau/AFP