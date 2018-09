Tysk virksomhed rammes for første gang af kvindekvotelov

I dag holder Dansk Industri topmøde, og antallet af mandlige jakkesæt vil igen være altdominerende. Situationen i Tyskland er den samme, når den tyske pendant BDI i næste uge holder topmøde.

Men de tyske virksomhedsledere vil uden tvivl også bruge tid på at diskutere kvindekvoter. For nu får den tyske lov om kvoter i bestyrelser konsekvenser, og den tyske ligestillingsminister annoncerer allerede stramninger.

Virksomheden Villeroy og Boch har hovedsæde i Saarland, tæt på den franske grænse. Virksomheden kunne ikke finde en kvinde til bestyrelsen. Efter at stolen havde stået tom i tre måneder, fandt en tysk domstol en kvinde til bestyrelsen.

»Hvis ikke man vil høre, så må man føle.« Mon ikke Villeroy & Boch, der producerer alt i keramik, for nyligt lod dette klassiske tyske ordspil løbe igennem hovedet.

Som Handelsblatt skriver, er virksomheden nemlig som den første blev ramt af den kvindekvotelov, som den forrige Merkel-regering vedtog i 2015.

30 pct kvinder i bestyrelser

Ifølge loven skal mindst 30 pct. i bestyrelserne være kvinder. Lever en virksomhed ikke op til det, skal der, når en position bliver fri, findes en kvinde. Ellers skal stolen stå tom. Det er derefter op til en domstol at finde en kvinde.

I Villeroy & Bochs tilfælde var det medarbejderne, der ikke kunne finde nok kvinder. I tre måneder stod en stol derfor tom. Så fandt en domstol en kvinde, der havde siddet i en anden bestyrelse i 10 år.

Rene mandeklubber på ledelsesposter er hverken tidssvarende eller retfærdige. Franziska Giffey, Tysklands ligestillingsminister (SPD)

Nej til »mandeklubber«

»Den tomme stol« hos keramikgiganten har allerede fået den socialdemokratiske ligestillingsminister Franziska Giffey til at reagere: »Rene mandeklubber på ledelsesposter er hverken tidssvarende eller retfærdige.«

Hos BDI er der man derimod anderledes kritisk over for loven. Grundsynspunktet her er, at der kun kan komme flere kvinder i bestyrelser, hvis der også kommer flere kvinder på direktionsgangen.

Det tyske institut for erhvervsforsknings årlige »Managerinnen-barometer« viser, at der er ca. 8 pct. kvinder i de 200 største virksomheders direktioner.

Med den nye lov for bestyrelser er det lykkedes at løfte tallet af kvinder i bestyrelser fra 25 til 31 pct. For virksomheder, der ikke er underlagt kvoteloven, herunder f.eks. ikke børsnoterede selskaber, udgør kvinder 20 pct. i bestyrelserne.

Franziska Giffey, der ses helt ude til venstre i rød jakke til et møde hos kansler Merkel, blev i marts 2018 udnævnt til Tysklands ligestillingsminister (SPD). Som borgmester i Neukölln i Berlin gjorde hun sig bl.a bemærket ved at sætte de indsatte i fængsler i sving med at renovere skoler og fjerne skrald. Nu vækker hendes melding om, at hun vil stramme den tyske kvindekvotelov opsigt.

Fødekæden skal styrkes

I henhold til regeringsaftalen mellem CDU, CSU og SPD skal ligestillingsminister Giffey i løbet af året udarbejde et lovforslag om, hvordan mangfoldigheden i bl.a. virksomheder kan styrkes.

Loven er p.t. under udarbejdelse og over for Handelsblatt signalerer ligestillingsminister Giffey nu, at hun vil stille skarpt på direktionerne. Ifølge ministeren kan mangfoldighed direkte aflæses af bundlinjen:

»Hvis man ikke benytter sig af denne mulighed som virksomhed, udnytter man ikke alle muligheder for at være succesrig.«

Forslaget om at stramme kvindekvoteloven vil ikke kun vække genlyd på BDI-topmødet, men også i Merkels parti CDU og CSU.

Da kvindeloven blev vedtaget i 2016 var den uhyre omdiskuteret, og flere fremførte, at den stred imod virksomhedsejernes ret til at lede deres egen virksomhed.