Tysk udenrigsminister: I tager demokratiet for givet

Tysklands udenrigsminister skælder søndag sine landsmænd ud og kalder dem "for dovne" i kampen for demokrati og imod racisme.

»Vi skal op af sofaen og åbne munden,« siger Heiko Maas i et interview med avisen Bild am Sonntag.

»Vores generation har fået frihed, retsstaten og demokratiet i gave. Vi har ikke skullet slås for det - nu tager vi det bare for givet.«

Maas' udtalelse kommer efter lørdagens demonstrationer i Chemnitz, hvor omkring 4500 fra den yderste højrefløj deltog i protester mod migration.

Demonstrationen fandt sted, en uge efter at en tysk mand blev dræbt i den østlige by, angiveligt af to migranter fra Irak og Syrien.

4000 venstreorienterede demonstranter gik gennem byen i en moddemonstration, og 1800 betjente var udstationeret for at holde de to grupper adskilt.

18 mennesker - heriblandt tre betjente - blev såret under sammenstødene mellem de to grupper.

Efter politiet havde stoppet urolighederne, fortsætte små grupper sammenstødene rundt om i byen.

Spændingerne er vokset i løbet af ugen i Chemnitz og afspejler de voksende og skarpe modsætninger blandt tyskerne i forhold til de mere end en million flygtninge og migranter, der har søgt arbejde i landet sinde 2015.

/ritzau/AP