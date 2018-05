Tysk minister stopper lokalt asylkontor efter skandale

Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, har beordret et stop for behandlingen af asylsager i Bremen, efter at en skandale er blevet afdækket i den nordvesttyske by.

Anklagemyndigheden har indledt en efterforskning af den tidligere chef for det regionale kontor for Tysklands udlændingemyndighed (Bamf) i Bremen.

Flere andre vil ligeledes blive efterforsket.

De er mistænkt for uretmæssigt at have givet asyl til omkring 1200 asylansøgere i perioden fra 2013 til 2016, oplyser Indenrigsministeriet.

En ansat på kontoret i Bremen er mistænkt for at have taget imod penge til gengæld for at give asylansøgerne ophold i Tyskland.

»Tilliden til kvaliteten i asylprocedurerne og integriteten hos modtagecentret i Bremen er i stor stil brudt,« lyder det i en udtalelse fra Seehofer.

Anklagere i Bremen er nu i gang med at undersøge, om der har fundet bestikkelse sted på asylkontoret i Bremen, rapporterer Deutsche Welle.

Tilsyneladende fik den tidligere Bamf-chef, Jutta Cordt, kendskab til problemerne i 2017, skriver Der Spiegel. Hun skal forklare, hvad hun kendte til sagen, for et udvalg i Forbundsdagen i næste uge.

Det er især asylansøgere, der tilhører yazidi-mindretallet fra Syrien, som har fået asyl.

Seehofers beslutning om at fratage Bremen-kontoret muligheden for at tage stilling i asylsager er med til at vise udadtil, at han vil stramme op på det område. Der er regionalvalg i hans delstat, Bayern, senere i år.

Siden 2014 er over 1,6 millioner asylansøgere og indvandrere, mange af dem fra Mellemøsten, kommet til Tyskland.

Asyl og indvandring er blevet et af de absolut vigtigste politiske emner i Tyskland. Spørgsmålet har været med til at få det indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) valgt ind i Forbundsdagen for første gang.

/ritzau/Reuters