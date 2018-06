Tysk minister blander sig i ophedet burkini-debat

En tysk skole har indkøbt burkiner for at få muslimske piger i sjette og ottende klasse til at deltage i svømmeundervisningen. Mens familieminister Franziska Giffey støtter skolelederen, siger Merkels vice-kansler Julia Klöcker, at skolens indkøb understøtter religiøs diskrimination af kvinder.