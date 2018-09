Tysk medie: Angela Merkel fyrer efterretningschef Hans-Georg Maassen

Kansler Merkel har haft en travl weekend ved telefonen. Hun har ringet rundt til sine ministre for at meddele dem, at hun agter at fyre efterretningschef Hans-Georg Maassen. Det skriver Die Welt mandag formiddag.

EXKLUSIV: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich entschieden, dass Hans-Georg #Maaßen gehen muss, meldet @welt. https://t.co/K5a1z0PwME — Robin Alexander (@robinalexander_) 17. september 2018

På et krisemøde i den tyske regering i sidste uge forlangte SPDs formand, Andrea Nahles, at efterretningschefen træder tilbage.

På to møder i den tyske Forbundsdag havde Hans-Georg Maasen ikke fremlagt beviser for, at en video fra Chemnitz-demonstrationerne var fake news.

Ej heller var der ifølge SPD-formanden hold i Maassens anklager om, at pressen bevidst ville aflede tyskernes opmærksomhed fra knivddravet i Chemnitz og over mod de voldelige demonstrationer.

I sidste uge forklarede chefen for efterretningstjenesten Hans-Georg Maassen (til venstre) sine udtalelser efter optøjerne i Chemnitz i den tyske forbundsdag. Forklaringerne overbeviste indenrigsminister Horst Seehofer men ikke SPDs formand, Andrea Nahles.

Nye anklager i weekenden

I weekenden kom det frem, at flere delstaters efterretningschefer ikke vil dele oplysninger med Maassens føderale efterretningstjenste i angst for, at han leverer oplysninger videre til Alternative für Deutschland.

Maassen er blevet beskyldt for at have tætte relationer til AfD, som han har holdt flere uformelle møder med.

En meningsmåling viste, at 55 pct af tyskerne efter Chemnitz ikke længere har tillid til efterretningstjenesten.

En tysk avis kunne desuden berette, at Maassen konsekvent bruger det nedsættende udtryk »damen« om kansleren.

Nyt krisemøde tirsdag

Inden kansler Merkel mandag fløj til Algeriet, skulle hun ifølge die Welt have meddelt regeringskollegerne, at Maassen ikke kan blive på sin post, da han med sine udtalelser decideret blander sig i dag-til-dag-politikken.

Tirsdag klokken 16 er der nyt krisemøde mellem kansler Merkel og de to andre partiformænd i regeringen, Andreas Nahles (SPD) og Horst Seehofer (CSU).

På CSUs partikongres i München i lørdags understregede Seehofer, at han ikke forventer, at regeringen vil falde på uenighed om Maassen.

Formelt refererer efterretningschefen til indenrigsminister Seehofer. Ifølge flere tyske aviser skulle Maassen have refereret Seehofer for at sige, at »hvis jeg falder, falder han også«.

Stv. Regierungssprecherin @MartinaFietz zu #Maaßen-Bericht der Welt, wonach Merkel sich gegen ihn entschieden habe: "Meldung kommentiere ich nicht. Parteispitzen haben Stillschweigen bis Dienstag vereinbart." Ebenso kein Kommentar vom @BMI_Bund. — Florian Neuhann (@fneuhann) 17. september 2018

Med meldingen om, at kansleren vil fyre Maassen, er bolden dermed spillet over til Seehofer.

På sidste uges krisemøde blev regeringens top enige om ikke at kommentere sagen inden mødet på tirsdag. Hverken kansler Merkels kontor eller indenrigsministeriet har derfor udtalt sig om Die Welts historie.