Tysk domstol vil ikke lade lærer bære tørklæde

En muslimsk lærerinde kan ikke få lov at dække håret til, når hun underviser i en tysk grundskole. Det har en domstol i Berlin afgjort onsdag.

Kvinden havde bragt spørgsmålet for en domstol, fordi hun mente, at det var i strid med forfatningen og religionsfriheden at forbyde hende at bære hovedtørklæde.

Men domstolen lægger vægt på de såkaldte neutralitetslove, som forbyder offentligt ansatte at bære nogen former for religiøse symboler.

Desuden noterede domstolen sig, at læreren havde accepteret dette, da hun blev ansat.

Dommer Arne Boyer understregede, at religiøse mennesker er velkomne til at undervise i Berlins skoler, men de må ikke vise deres religion udadtil.

Forud for afgørelsen havde også den tyske hovedstads borgmester, Michael Müller, ytret opbakning til neutralitetsloven.

Kvinden var ikke selv til stede i retten onsdag. Hendes advokat siger, at hun nu overvejer, om hun vil appellere afgørelsen.

De 16 tyske delstater har forskellige love på området.

/ritzau/dpa