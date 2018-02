Tysk domstol godkender forbud mod dieselbiler i byer

Tysklands øverste administrative domstol har afgjort, at flere byer i Tyskland kan forbyde dieselbiler i deres gader for at bremse luftforurening.

Afgørelsen kan tvinge millioner af bilejere i Tyskland til at lade deres bil blive hjemme på dage, hvor luftforureningen er særligt høj, skriver nyhedsbureauet AP.

Domstolen i Leipzig afviser derimod to delstater, som havde anket lavere domstoles beslutning om forbud over for dieselbiler, der sviner i særlig grad.

Miljøorganisationer har lagt sag an mod en lang række byer med påstand om, at den høje luftforurening fra diesel skader folkesundheden.

/ritzau/

MERE FØLGER...