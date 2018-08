Tyrkiets præsident vil udfordre økonomiske trusler

Ankara. Under et døgn efter, at flere kreditinstitutter har sænket deres vurderinger af den tyrkiske økonomi, siger landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han vil udfordre dem, der "leger" med landets økonomi. Det skriver Reuters.

Det globale kreditvurderingsinstitut Standard & Poor's (S&P) kom fredag med en prognose, der viser, at landet i 2019 vil blive ramt af en økonomisk tilbagegang.

Også kreditvurderingsinstituttet Moody's satte sin økonomiske vurdering af Tyrkiet ned.

Lavere kreditvurderinger kan gøre det dyrere for Tyrkiet at låne penge.

- I dag er der nogen, der forsøger at true os gennem økonomien, siger Erdogan til en kongres ved landets Retfærdigheds- og Udviklingsparti.

Ifølge ham kommer truslerne via renter, udenlandsk valuta, investeringer samt inflation.

- Vi fortæller dem: Vi har set jeres lege, og vi udfordrer jer, siger han.

Det er den tyrkiske valutas bratte dyk de seneste to uger, der har fået S&P og Moody's til at tage deres vurderinger op på ny. Flere investorer er bekymrede over Erdogans indflydelse på pengepolitikken.

De øgede spændinger imellem Tyrkiet og USA har påvirket og svækket valutaen og skabt en høj inflation.

Fredag faldt den tyrkiske valuta yderligere, efter en tyrkisk domstol afviste en amerikansk præsts anmodning om at blive løsladt fra sin husarrest.

- Vi overgav os ikke, og vi vil ikke overgive os til dem, der agerer som en strategisk partner, men laver os om til et strategisk mål, siger Erdogan.

/ritzau/Reuters