Tyrkiet kalder EU-kritik for uacceptabel

Tyrkiet tager fredag morgen kraftigt afstand fra en udtalelse fra EU-topmødet i Bruxelles.

EU-lederne udsendte sent torsdag en erklæring, der kritiserer Tyrkiet for at handle aggressivt over for EU-landene Grækenland og Cypern.

»Den udsendte erklæring indeholder uacceptable kommentarer mod vores land til fordel for Grækenlands og græsk-cyprioternes interesser,« siger talsmand Hami Aksoy fra det tyrkiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aksoy beskylder EU for at bakke op om Grækenland og Cypern, alene fordi de er medlemmer af EU. Det sker, siger han, »uden at forholde sig til, om de har ret«.

»EU har mistet sin objektivitet i Cypern-spørgsmålet,« siger talsmanden.

EU-lederne fordømmer i deres fælles erklæring Tyrkiets »illegale handlinger« mod Grækenland og Tyrkiet.

Det er en henvisning til flere episoder den seneste tid. Det handler blandt andet om Tyrkiets anholdelse af to græske soldater. Et andet stridspunkt går på, at Tyrkiet ifølge EU forhindrer Cypern i at søge efter olie og gas.

Striden blusser op, få dage før et planlagt topmøde mellem EU og Tyrkiet. Efter planen skal EU-præsident Donald Tusk og kommissionsformand Jean-Claude Juncker på mandag mødes med præsident Recep Tayyip Erdogan i Varna i Bulgarien.