Tyrkiet bomber USA-støttet kurdisk milits i Syrien

Tyrkiske kampfly har lørdag eftermiddag bombet den USA-støttede kurdiske milits YPG og partiet PYD i den syriske region Afrin.

Det oplyser en højtstående tyrkisk embedsmand.

Den tyrkiske hær bekræfter, at der er iværksat et angreb på landjorden og i luften. Operationen har fået tilnavnet "Olivengren".

Offensiven blev iværksat klokken 15 dansk tid, oplyser hæren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet betragter militsen YPG som en del af det forbudte kurdiske arbejderparti PKK.

Meldingen kommer, efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, tidligere lørdag sagde, at Tyrkiet har indledt en de facto-operation på landjorden i Afrin.

- Vi vil ødelægge terrorkorridoren gradvis, som vi gjorde i Jarabulus og El-bab-operationer - begyndende fra vest.

- Det vil blive fulgt op i Manbij, sagde Erdogan i en tale til medlemmer af sit parti.

USA har advaret Tyrkiet mod at angribe de syriske kurdere. Skærp hellere kampen mod Islamisk Stat, har det lydt.

Angrebet lørdag kommer, mens forholdet mellem USA og Nato-partneren Tyrkiet er på et lavpunkt.

Det har ærgret den amerikanske regering, at Tyrkiet tilsyneladende har ført konsultationer med Rusland om en offensiv mod YPG.

Den tyrkiske hær siger i en erklæring, at angrebet mod YPG sker "med respekt for Syriens territoriale integritet". Det er folkeretten, som giver Tyrkiet retten til at angribe den kurdiske milits, hedder det.

Formålet med angrebet i Afrin er at sikre den tyrkiske grænseregion, lyder det.

Den syriske regering har tidligere advaret om, at den er klar til at skyde tyrkiske fly ned, hvis de flyver ind over grænsen.

Amerikanerne står i spidsen for den internationale koalition mod Islamisk Stat. De har arbejdet tæt sammen med kurdiske grupper i Syrien.

YPG var i efteråret en drivende kraft i at fortrænge Islamisk Stat fra byen Raqqa. Byen havde fungeret som jihadisternes hovedstad.

/ritzau/Reuters