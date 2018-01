TV-redaktør siger op: Kvinderne bliver betalt 9 pct. mindre end deres mandlige kolleger

Carrie Gracie er en af BBCs højest agtede journalister. Hun har arbejdet for tv-mediet i 30 år, men det er nu slut, efter hun har indgivet sin opsigelse til organisationen. Hun beskylder BBC for en »hemmelighedsfuld og ulovlig« lønkultur. Det skriver The Guardian.

Journalisten har fortalt, at hun opsiger sin stilling, fordi der i BBC er en »tillidskrise«, og fordi BBC ikke lever op til »egne værdier om tillid, ærlighed og ansvarlighed.«

Og ifølge Carrie Gracie stikker problemerne dybere end kun hendes egen løn. Problemerne udtrykker et generelt problem i organisationen, som, hun mener, bevidner en generel lønforskel mellem mænd og kvinder.

Debatten om lønforholdene i BBC brød ud i juli sidste år, da tv-stationen selv udgav en liste over de 96 højestlønnede tv-værter. Listen rummede overvejende mænd, hvor de syv bedst lønnede også var mænd, heriblandt radio-værten Chris Evans, der får en løn på over 2.2 mio. britiske pund svarende til ca. 19 mio. kr.

Listen skabte massiv kritik og fik BBC til at gennemgå sin lønstruktur og mediet opdagede, at mænd i gennemsnit bliver betalt 9,3 pct. mere end kvinder. Næsten 500 medarbejdere bliver således muligvis betalt mindre, end deres mandlige kolleger i samme stillinger.

I mediet Buzzfeed skrev Carrie Gracie et åbent brev til BBC:

»BBC tilhører dig, licensbetaleren. Jeg mener, at du har ret til at vide, at de bryder loven for ligestilling ved at modsige sig kampen for en fair og gennemsigtig lønstruktur (…) Når det kommer til løn, lever BBC ikke op til egne værdier om tillid, ærlighed og ansvarlighed,« skriver hun.

Brevet har modtaget bred støtte fra flere personer i den britiske medieverden også inde i organisationen selv.

BBC’s internationale chefkorrespondent, Lyse Doucet, kalder brevet for »modigt og genialt« og på Twitter udtrykker flere andre støtte til Gracie og råber til kamp om ligeløn på arbejdspladserne.

BBC har gennem en talsperson svaret på kritikken og siger:

»Fairness og ligeløn er vitalt. Et anseeligt antal organisationer har nu offentliggjort tallene for deres lønninger, der viser, at vi præsterer betydeligt bedre end mange andre, og at vi ligger vel under det nationale gennemsnit. Dertil har desuden allerede igangsat en uafhængig dommer-ledet revision af lønningerne, som viste, at der er ’ingen systematisk diskrimination af kvinder’,« skriver talspersonen.

Talspersonen fortæller, at der på trods af det vil blive offentliggjort en ny rapport om lønforholdene i den nærmeste fremtid.