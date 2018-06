Tusindvis protesterer mod nyt landenavn i Makedonien

Skopje. Tusindvis af demonstranter mødte lørdag op ved parlamentet i Makedoniens hovedstand, Skopje, i protest mod vedtagelsen af et nyt navn til den tidligere jugoslaviske republik.

I sidste uge underskrev udenrigsministrene fra Makedonien og Grækenland en erklæring, der betyder, at Makedonien skifter navn til Republikken Nordmakedonien.

De to lande har været i strid om landets navn i årtier. Den bunder i, at Grækenland har en region af samme navn.

Aftalen mellem de to lande kan være med til at bane vejen for et EU- og Natomedlemsskab for Makedonien.

Landets nationalister er dog stærkt utilfredse med navneskiftet, og Makedoniens største oppositionsparti, VRMO-DPMNE, havde lørdag arrangeret en stor demonstration.

Demonstranterne havde blandt andet medbragt bannere med påskriften "Vi vil ikke opgive navnet". De kræver, at aftalen med Grækenland bliver annulleret.

Premierminister Zoran Zaev har kaldt aftalen "værdig og acceptabel", men langt fra alle er enige i det.

Hidtil har Grækenland, som er medlem af både EU og Nato, blokeret for makedonsk medlemskab på grund af navnestriden.

Konflikten med Makedonien går tilbage til 1991, da Makedonien blev uafhængigt af Jugoslavien.

Historisk er Makedonien blandt andet interessant for begge lande, da Alexander den Store blev født i regionen.

Makedonerne har i et forsøg på at skabe en identitet i de seneste år brugt Alexander den Store som navn på stort set alt af en vis størrelse - blandt andet en lufthavn, en motorvej og et sygehus.

Desuden er der opstillet en del statuer af den makedonske konge, som erobrede Perserriget mere end 300 år før år 0.

