Tusinder protester i Ruslands byer mod ny pensionsalder

Tusinder af russere har søndag demonstreret mod regeringens planer om at sætte pensionsalderen op i Rusland.

Protesterne kommer, selv om præsident Vladimir Putin tidligere på ugen trak lidt i land med den planlagte pensionsreform.

Søndagens demonstrationer i Moskva, Skt. Petersborg, Jekatarinburg og andre større byer viser, at pensionsalderen fortsat er et følsomt politisk emne for regeringen at kaste sig ud i.

I dag kan russiske kvinder blive folkepensionister, når de fylder 55. For mænd er det 60 år.

/ritzau/Reuters