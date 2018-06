Tusinder demonstrerer for LGBT-rettigheder i Europa

Riga. Tusindvis af mennesker gik lørdag i optog gennem gaderne i flere europæiske hovedstæder og storbyer for at demonstrere mod diskrimination og for lige rettigheder for LGBT-personer.

De fredelige paradeoptog fandt sted i hovedstæderne i Polen, Rumænien, Bulgarien, Letland, Kroatien, Italien og Grækenland.

I den lettiske hovedstad, Riga, vurderer arrangørerne, at omkring 8000 mennesker gik med i paraden.

- Letland er på sidstepladsen i Europa, når det gælder LGBT-personers rettigheder, siger en af arrangørerne, Kaspars Zalitis.

- Der er ingen beskyttelse mod hadforbrydelser, ingen respekt for transpersoner, og derfor mener vi, at det er et hastespørgsmål, siger han.

Inden paraden i Riga indledte en mindre gruppe en moddemonstration, efter at en højreorienteret gruppe havde opfordret til at vise modstand mod "promovering af homoseksualitet".

I den polske hovedstad, Warszawa, gik tusindvis af mennesker gennem gaderne i den årlige "Lighedsparade". Det er en protest mod diskrimination i alle former - ikke kun mod LGBT-personer, men også mod kvinder, etniske mindretal, handicappede og andre minoriteter.

Med den nuværende polske højreregering er der ikke udsigt til, at ægteskab mellem to personer af samme køn bliver tilladt i Polen. Men det lagde ikke en dæmper på festen i Warszawas gader.

- Jo værre den politiske atmosfære er, desto bedre er stemningen til paraden, sagde den 55-årige radiotekniker Michal Niepielski, der gik med i optoget.

Foruden Polen og Letland er der flere andre EU-lande, der ikke tillader eller anerkender ægteskab mellem to personer af samme køn. Det er Rumænien, Slovakiet, Bulgarien og Litauen.

/ritzau/AFP