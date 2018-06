Tusinder af briter i London marcherer for ny EU-afstemning

Tusinder af briter er lørdag gået på gaden i London i samlet protest over den forestående skilsmisse med EU.

Kravet fra de titusinder af deltagere er en ny afstemning, hvilket premierminister Theresa Mays regering har afvist klart og tydeligt.

Med endnu en afstemning ønsker deltagerne at få mulighed for at sige ja eller nej til den aftale, som regeringen i øjeblikket forhandler med EU.

»Jeg græd meget under folkeafstemningen, og fremtiden så meget skidt ud,« siger den 40-årige italiener Chiara Liduori, som bor i London.

Hun kalder skilsmissen for en »skrækkelig« ting. Hun mener, at det er vigtigt at blive i fællesskabet, så man kan være med til at ændre det.

Under den store folkemarch blev der båret plakater med forskellige budskaber som: »Jeg er en europæisk borger«, »Vi kræver en afstemning om endeligt brexit« og »Jeg elsker EU«.

Folkemængden gik fra Pall Mall, der ligger i St. James, lidt nord for parlamentet. Derfra gik demonstranterne forbi Downing Street, hvor May holder til, og videre til Westminster.

Til slut holdt Liberaldemokraternes leder, Vincent Cable, og den konservative rebel Anna Soubry, der går imod Mays linje i spørgsmålet om brexit, taler.

»Brexit er ikke afgjort. Ikke uafvendeligt. Brexit kan trækkes tilbage. Den afstemning, der fandt sted for to år siden, gælder ikke for altid,« siger Cable.

Næsten to ud af tre briter mener, at de bør have det sidste ord om briternes skilsmisseaftale. Det viser en måling offentliggjort i denne uge.

Det står ikke klart, hvad der i givet fald skulle ske, hvis der blev afholdt en afstemning om regeringens aftale, og hvis den blev stemt ned.

/ritzau/AFP