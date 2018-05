Tunge skygger over Putins store fest: »Den feje gamling tror, at han er tsar. Han er ikke vores tsar«

Det var ikke de tv-billeder, Vladimir Putin havde drømt om at vise frem denne majdag.

Her var tusinder af demonstranter, der råbte »du er ikke vores tsar«, så det gjaldede midt i den russiske hovedstad.

Der var kampklædte politifolk, der stormede ind i folkemængden og slæbte afsted med Putins skarpeste udfordrer, Aleksej Navalnyj.

Og der var knipler, der blev svunget og demonstranter, der blev slæbt over asfalten i Moskva og Skt. Petersborg og i byer fra Sibirien, Ural til Fjernøsten.

Oppositionspolitikeren Aleksej @navalny arresteret ved demonstration i Moskva - to dage før Putin indsættes som præsident for fjerde gang. pic.twitter.com/jVpSD5KZt2 — Simon Kruse (@crusoes) 5. maj 2018

Af samme grund blev billederne ikke vist i aftennyhederne på de russiske stats-kanaler. Her blev der i stedet blev talt indgående om forberedelserne til værtskabet for fodbold-VM om fem uger.

De massive protester kommer nemlig på alle måder ubelejligt for Vladimir Putin.

På mandag tager Ruslands leder gennem 18 år hul på sin fjerde præsidentperiode med en højtidelig indsættelsesceremoni. Den begynder med Tjajkovskijs Kroningmarch, komponeret til tsar Alexander 3., og den slutter med Putins edsaflæggelse med hånden på den russiske forfatning.

Piskede demonstranter

Den hårde reaktion på lørdagens demonstration viser, hvor følsomme den slags begivenheder er set fra Kreml. Sådan var det nemlig også sidste gang. Da Putin aflagde ed sidste gang i 2012, blev en lignende demonstration mødt med hidtil uset brutalitet og fulgt op med fængselsstraffe til flere demonstranter.

Det kastede til gengæld tunge skygger over Putins gryende præsidentperiode, og gør det også denne gang.

Ikke fordi nogle tusinde demonstranter på Pusjkinpladsen i Moskva repræsenterer en trussel imod Putins greb om magten, for de gør de ikke. Men fordi myndighedernes eget brutale svar på en fredelig demonstration kratter huller i billedet af Putin som en urørlig og selvsikker landsfader.

Det ved protestlederen Aleksej Navalnyj, der om nogen forstår at pirke, hvor det tirrer tyren.

»Den feje gamling tror, at han er tsar. Han er ikke vores tsar,« skrev han om Putin umiddelbart før demonstrationen.

Kort efter faldt hammeren. Ifølge observatørgruppen OVD-info blev op mod 1.600 anholdt i 27 russiske byer, et af de højeste antal ved en regeringskritisk demonstration i nyere tid.

Protesterne udløste samtidig nye modtræk. Først forsøgte moddemonstranter fra en række Putin-tro grupper at indtage pladsen, før oppositionen gjorde.

Voldeligt eller ej

Da det ikke lykkedes, fik de selskab af uniformerede kosakker, der begyndte at tæve løs på oppositionens demonstranter med læderpiske. Selv journalister fra Kreml-tro medier postede efterfølgende billeder af deres sår efter mødet med kosakkerne.

Сегодня в Москве казаки под прикрытием полиции избивали людей pic.twitter.com/UuqvvPDBID — Илья Варламов (@varlamov) 5. maj 2018

Den tilsyneladende brug af tæskehold er et nyt niveau i kampen mod oppositionens møder i Moskva og ét, der varsler ilde for muligheden for fredelige demonstrationer fremover.

Optrapningen vækker mindelser om sammenstød i en række østukrainske byer under og efter den revolution, der i 2014 endte blodigt. Og netop det var et af argumenterne fra de Putin-tro demonstranter.

»Ønsker du, at det skal gå som i Ukraine,« råbte én af dem under en heftig diskussion med en af Navalnyjs tilhængere, der imidlertid havde et nyere eksempel.

»Jeg ønsker, at det skal gå som i Armenien,« lød svaret, der hægtede sig op på den seneste uges begivenheder i et helt andet naboland.

I Armenien satte tre ugers fredelige demonstrationer landets mangeårige præsident fra bestillingen, efter han havde forsøg på at forlænge sin regeringstid uden for nummer.

Det var en begivenhed, der blev fulgt tæt i den russiske opposition, selvom intet tyder på, at den slags kan gentage sig i Rusland.

Men i Kreml forventede man det værste, og dermed skabte man »den værst tænkelig baggrund for edsaflæggelsen,« skriver den politiske kommentator Valerij Solovej i en kommentar.

For ikke at tale om skyggerne over det VM-værtskab, der til gengæld bliver så rigeligt omtalt på russisk tv.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland