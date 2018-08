Analyse

Trumps værste mareridt: Cohen erkender at have betalt pornostjerne for at »påvirke« valget - »i koordinering« med Trump

Det kaster lange skygger over Trumps præsidentskab, at både hans tidligere kampagnechef og hans personlige advokat er økonomiske bedragere. Men værre er, at advokaten erkender betaling af tys-tys penge til pornostjerne på vegne af Trump for at influere præsidentvalget.