Trumps Twitter-opfordring i maj: »Vores land trænger til en god nedlukning«

Meget peger på, at Trump bærer en stor del af skylden for den netop annoncerede nedlukning af statsapparatet i USA.

Sådan lyder meldingen i en ny analyse fra The Washington Post, som holder argumenterne fra Kongressens demokrater og republikanere op imod hinanden.

For selv om den amerikanske præsident de seneste dage har brugt mange kræfter på at udpege demokraterne som de skyldige på sin Twitterprofil, har han ved flere lejligheder givet udtryk for, at en nedlukning af statsapparatet i hans optik ikke ville være fatal.

Blandt andet gav han i et Twitter-opslag i maj direkte udtryk for, at landet »trængte til en god nedlukning i september for at rette op på rodet.«

either elect more Republican Senators in 2018 or change the rules now to 51%. Our country needs a good "shutdown" in September to fix mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. maj 2017

En anden, mere grundlæggende, grund til at tildele præsidenten størstedelen af skylden for nattens resultat er ifølge Washington Post det faktum, at nedlukningen sker »på hans vagt«.

For første gang i USAs historie sker nedlukningen, mens ét parti - republikanerne - er alene om at styre både Det Hvide Hus og Kongressen. Det efterlader ifølge analysen præsidenten med et stort ansvar, som er svært at løbe fra.

Når nedlukningen falder på præsident Trumps 1-års-jubilæum på posten, peger Washington Post blot på det som et symbol, der understreger pointen.

Schumer vs. Trump Shutdown

Præsidenten lægger det fulde ansvar for nedlukningen af statsapparatet over på demokraterne med den begrundelse, at »Demokraterne bekymrer sig langt mere om illegale indvandrere end om vores militærsikkerhed ved vores farlige sydlige grænse«.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. januar 2018

Hans pressesekretær Sarah Sanders har allerede navngivet hændelsen »The Schumer Shutdown« efter den den demokratiske senator Charles E. Schumer, som under et møde med Trump fredag forhandlede med præsidenten for at finde frem til en løsning for budgettet.

Og mens Trump omtaler demokraterne som usamarbejdsvillige, forsøgte Schumer efter eget udsagn at forhandle med præsidenten ved at give tilsagn til en mur ved Mexicos grænse mod at undgå en nedlukning.

Nedlukningen sker som konsekvens af, at senatorerne i Kongressen ikke har kunnet nå til enighed omkring fordelingen af statens budget.

Blandt andet var de uenige om DACA-programmet, som siden Obamas præsidentperiode har sikret 800.000 illegale indvandrere opholds- og arbejdstilladelse, fordi de kom til landet som børn.

Mens Trump vil have programmet afskaffet, kræver demokraterne, at det fortsætter.

Fakta om nedlukningen: Det amerikanske statsapparat er blevet ramt af nedlukning.



Uenigheder om blandt andet militære udgifter og illegale indvandrere har betydet, at en midlertidig forlængelse af det offentlige budget ikke har fået den nødvendige opbakning i Kongressen.



Forlængelsen skulle vedtages senest ved midnat mellem fredag og lørdag, og kort før tiden udløb blev et forslag om budgettet nedstemt i Senatet.



Uden et budget må den offentlige sektor ikke foretage sig noget - kun hvis der er tale om nødstilfælde.

Dermed vil flere tusinde offentligt ansatte blive sendt på tvungen orlov uden løn.



Anders Agner Pedersen, redaktør på Kongressen.dk, der er et medie med fokus på amerikansk politik, fortæller her, hvad en nedlukning af statsapparatet betyder: Alt føderalt lukker - ministerier, nationalparker, museer og så videre. Alle føderalt offentligt ansatte bliver sendt hjem uden løn og venter, til man når frem til en løsning, så man kan genåbne regeringen og få åbnet det offentlige Amerika igen.

Det er et utroligt pres at lægge på en masse almindelige menneskers husholdning, at de bliver taget som økonomiske gidsler, siger Anders Agner Pedersen.

Strengt nødvendige stillinger som flyledere og det føderale forbundspoliti, FBI, bliver dog ikke sendt på orlov. Ligeledes bliver brevene fortsat delt ud, og skoler, politi og sygehuse bliver ikke berørt. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Det, vi lige har været vidne til, er en kynisk beslutning fra demokraternes side om at tilsidesætte millioner af amerikanere til fordel for uansvarlige, politiske spil. En nedlukning af staten var 100 procent undgåelig,« sagde den republikanske senator Mitch McConnell i forbindelse med nedlukningen.

Demokraterne, derimod, tilskriver præsidenten ansvaret for nedlukningen.

»Ud fra dagens udfald og den måde, du vendte ryggen til en tværpolitisk aftale, vidner nærmest om, at du heppede på en nedlukning. Nu får vi den. Og skylden hviler udelukkende på Præsident Trumps skuldre. Dette skal fremover hedde »The Trump Shutdown« (Trump-nedlukningen, red.),« sagde den demokratiske senator Chuck Schumer.

Rammer hundredtusindvis af amerikanere

Det kan potentielt få store konsekvenser for offentligt ansatte i USA, når statsapparatet nu lukker ned.

En nedlukning af den amerikanske stat betyder nemlig i praksis, at alt føderalt bliver sat på pause. Det vil sige, at offentlige institutioner, og dermed alt fra ministerier til museer og daginstitutioner, lukker midlertidigt.

»Der kommer til at gå en uge, to uger eller mere, hvor der er absolut intet for os at lave,« siger en offentligt ansat mand i et videointerview til BBC News.

»Jeg vil være nødt til at blive hjemme med mit barn i dagtimerne, for han går i en offentlig daginstitution, som også bliver lukket ned,« siger en kvindelig ansat i den offentlige sektor.

Hundredtusindvis af offentligt ansatte må altså sige farvel til både job og løn, indtil nye forhandlinger er på plads.

Den seneste nedlukning af USA’s statsapparat fandt sted i 2013 under Obamas styre. Dengang skete det, fordi republikanerne ikke ville støtte op om Obamas og demokraternes netop gennemførte sundhedsprogram, Obamacare. Nedlukningen af staten varede 16 dage – fra den 1.-17- oktober.

»Det var underligt. Alt føltes som en spøgelsesby,« siger endnu en offentligt ansat kvinde, som var vidne til nedlukningen i 2013, til BBC.

Også i slutningen af 90erne oplevede amerikanerne en lignende nedlukning af statsapparaterne. Først i 1995 og igen året efter, hvilket endte med at koste den amerikanske stat cirka syv milliarder kroner.