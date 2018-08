Trumps trusler mod journalister og medier har nået en farlighedsgrænse, der er uset i amerikansk politik

Trumps fake news-kampagne vil gå over i historien som det største samlede angreb mod amerikanske medier fra en siddende præsident. Trump bruger betegnelsen fake news om alle medier, der er kritiske over for ham, og kalder ovenikøbet medierne for »folkets fjende«.