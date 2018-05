Trumps tilhængere jubler - kineserne forhandler om en ny handelsaftale

Kina skal have tilbudt USA en bedre handelsaftale, som kan mindske tabet for USA. Og selv om Kina benægter de detaljer, der er kommet frem, er den gode nyhed, at der forhandles, og at »told-krigen« midlertidigt er sat på pause.