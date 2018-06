Trumps talskvinde bliver smidt ud af restaurant i Virginia

Washington D.C.. Det Hvide Hus' pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, blev fredag bedt om at forlade en restaurant i delstaten Virginia.

Begrundelsen lød, at hun var uvelkommen, da hun arbejder for præsident Donald Trump. Det forklarer hun selv på Twitter.

»I går aftes blev jeg af ejeren af Red Hen i Lexington i Virginia bedt om at gå, fordi jeg arbejder for Potus (præsidenten i USA, red.), og jeg forlod høfligt stedet,« skriver Sanders.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018

35-årige Sarah Sanders har været en del af holdet i Det Hvide Hus, siden Trump officielt flyttede ind i præsidentboligen i januar 2017.

Sidste sommer blev hun forfremmet til pressesekretær, da forgængeren Sean Spicer forlod stillingen. Det skete, kort efter at Anthony Scaramucci var blevet ansat som kommunikationschef.

Sanders opførte sig ifølge egen forklaring høfligt, men dagen derpå kritiserer hun ejeren af The Red Hen i Lexington.

»Hendes handlinger siger langt mere om hende, end de gør om mig. Jeg gør altid mit bedste for at behandle folk - heriblandt dem jeg ikke deler meninger med - med respekt. Det vil jeg også gøre fremover,« siger Sanders ifølge nyhedsbureauet Reuters.

The Red Hen har ikke umiddelbart svaret på henvendelser fra Reuters.

Flere personer kritiserer restauranten for den aktuelle hændelse på anmelderhjemmesiden Yelp.

Tidligere i denne uge blev Kirstjen Nielsen, som er minister for national sikkerhed, mødt af vrede mennesker på en mexicansk restaurant i Washington D.C.

Årsagen til vreden var den amerikanske regerings behandling af migranter ved grænsen til Mexico.

Nielsen valgte at forlade restauranten.

/ritzau/