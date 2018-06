Trumps svigersøn vil drøfte fredsplan med palæstinenserne

Jerusalem. Jared Kushner, der er rådgiver for USA's præsident, Donald Trump, i anliggender vedrørende Mellemøsten, siger, at han er klar til at mødes med den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas.

Udtalelsen faldt lørdag i et interview med den palæstinensiske avis Al Quds.

Kushner, der ud over at være rådgiver for præsidenten er gift med hans datter Ivanka, sender i interviewet en direkte besked til palæstinenserne:

- I fortjener en lys fremtid. Nu er det tid til, at både palæstinenserne og israelerne styrker deres lederskab og fokuserer på at være åbne for at finde en løsning, siger Kushner.

Han tilføjer, at Trump-administrationen arbejder på en plan for at skabe fred i Mellemøsten.

Mahmoud Abbas har hidtil nægtet at mødes med Donald Trump og hans folk.

Det skyldes præsidentens beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til netop Jerusalem.

Beslutningen blev mødt med store protester blandt palæstinenserne, der ser Jerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Jared Kushner er sat i spidsen for Trump-administrationens bestræbelser på at skabe fred i regionen.

Han afviser i interviewet med Al Quds at forholde sig til detaljerne i amerikanernes planer.

Han understreger dog, at planerne vil blive afsløret snart.

- Hvis præsident Abbas er klar til at komme tilbage til forhandlingsbordet, så er vi klar til at deltage i diskussionen. Men hvis ikke det er tilfældet, så vil vi offentliggøre planen, siger Jared Kushner.

/ritzau/Reuters