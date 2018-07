Trumps politiske bagland i skarp kritik af præsidentens »hovedløse« handelskrig

Det startede da Donald Trump i årets første måned indførte en 30 pct. told på solceller og vaskemaskiner. Derfra er det kun gået én vej, og nu har USA’s præsident meddelt, at han vil indføre told på ikke mindre end 200 mia. dollars importvarer fra Kina.

Det har affødt kraftige reaktioner og stærk frustration hos Donald Trumps kritikere, men internt i Det Republikanske Parti runger kritikken også.

»Det her er dumt… Vi har været ned ad denne sti før – protektionisme er en stor del af grunden til at USA havde en depression. 'Make America Great Again' burde ikke betyde 'Gør Amerika 1929 igen'.«

Sådan sagde den republikanske senator i Nebraska, Ben Sasse, om Trumps handelskrig.

Det radikale skridt i handelskrigen er taget, efter Beijing beskyldte USA for »handelsmobning« og indførte 34 mia. dollars straftold importvarer fra USA.

En årsag til handelskrigen er, at Donald Trumps handelskontor USTR tidligere i år offentliggjorde en undersøgelse, der viste, at Kina muligvis krænker USA’s intellektuelle rettigheder, hvad angår udviklingen af avanceret teknologi.

FAIR TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. maj 2018

Det forhold bliver kritiseret af den republikanske senator, Orrin Hatch, der sidder i den magtfulde finanskomite, men en mindst ligeså skarp kritik er møntet på præsidenten selv:

»Selvom jeg har støttet administrationens målrettede bestræbelser på at bekæmpe Kinas teknologioverførselsregime, virker annonceringen hovedløs og er ikke en målrettet tilgang,« siger Orrin Hatch, som mener, at Trump kyler enhver mulighed for at forhandle med Kina ud af vinduet.

Handelskrigen har trinvist taget til i styrke, og det er ikke kun Kina, der har fået Donald Trumps vrede at føle. Også Europa, Canada og Mexico blev ramt, da Trump 1. marts besluttede at lægge told på alt stål og aluminium – en beslutning, der fik den ærkeamerikanske motorcykelfabrikant til at flytte produktionen ud af USA.

Kevin Brady, der er republikansk medlem af Ways and means-komiteen, som rådgiver om regeringens budgetter er i en pressemeddelelse kommet med et opråb til Trump om besindelse:

»Når det kommer til uretfærdig handel med stål og aluminium, er Mexico, Canada og Europa ikke problemet – det er Kina. Denne handling sætter amerikanske arbejdstagere og familier i fare, hvis arbejde afhænger af retfærdig handel med produkter fra disse vigtige handelspartnere,« skriver han.

De amerikanske soyaproducenter er ved et kinesisk modangreb blevet ramt af konflikten. Den seneste måned er priserne på soyabønner faldet med 17 pct. på grund af frygten for øgede toldsatser i Kina, der aftager 60 pct. af USA’s soya.

Foruden soya har Kina lagt told på en række amerikanske varer til en værdi af 19 mia. kr. heriblandt vin og svinekød.

Trump har sagt offentligt, at han i sidste ende er klar til at indføre toldafgifter på alle 500 mia. dollars, som USA importerer fra Kina.

Selv formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Paul Ryan, der ofte har været en ivrig Trump-støtte, erklærede sig i maj uenig i præsidentens handelskrig.