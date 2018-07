Trumps nye milliardtold ryster det asiatiske aktiemarked

Tokyo. Den intensiverede handelsstrid mellem USA og Kina sætter onsdag morgen sit præg på det asiatiske aktiemarked.

Det Hvide Hus annoncerede natten til onsdag dansk tid, at USA vil indføre told for yderligere 200 milliarder dollar på en række kinesiske varer.

De nye toldsatser vil først blive implementeret om to måneder, men allerede få timer efter meldingen har den fået konsekvenser på det asiatiske aktiemarked, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere asiatiske aktieindeks har onsdag taget et dyk. Blandt andet MSCI-indekset, der dækker bredt over aktier i Asien og stillehavsområdet, er faldet med 0,4 procent.

Derudover er det japanske aktieindeks Nikkei faldet med 1,2 procent, ligesom det sydkoreanske KOSPI har taget et dyk på en procent.

- Markederne er stadig sensitive over for handelskonflikten, som investorer bliver nødt til at have for øje på den lange bane, siger Yoshinori Shigemi, der er strateg ved JPMorgan Asset Management i Tokyo.

Man skal dog passe på med blindt at give handelskonflikten skylden for dykket i aktiekurserne, mener han.

- Handelskonflikten kan nemt blive beskyldt for alverdens dårligdomme. I virkeligheden kan det også dække over andre faktorer, såsom USA's strammere pengepolitik, siger han.

Den nye toldsats er den seneste optrapning i en efterhånden åben handelskrig mellem verdens to største økonomier.

Optrapningen skyldes, at forhandlinger med Kina foreløbig har været ufrugtbare, lyder meldingen fra USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

I sidste uge implementerede USA told på 25 procent mod importerede kinesiske varer til en værdi på 34 milliarder dollar. Kina svarede omgående igen ved at indføre told mod amerikanske varer til en tilsvarende værdi.

