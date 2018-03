Trumps kommunikationschef træder tilbage efter hvide løgne

Washington. Kommunikationschefen i Det Hvide Hus, Hope Hicks, træder tilbage. Det oplyser Det Hvide Hus' pressechef Sarah Sanders onsdag.

Hope Hicks afgav tirsdag vidneudsagn til et udvalg i Kongressen, der undersøger eventuel russisk indblanding i valget i 2016. Hendes fratræden har ifølge Sarah Sanders ingen sammenhæng med vidneudsagnet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at hun under sit vidneudsagn tilstod at have givet "hvide løgne" i præsidentens tjeneste. Hun benægtede dog at have løjet om noget relevant for udvalgets undersøgelser.

29-årige Hope Hicks fik sin stilling i september sidste år. Hun var den tredje person på sin post inden for otte måneder.

Inden da var hun chef for Det Hvide Hus' strategiske kommunikation i en stilling, der blev oprettet ved Donald Trumps indsættelse.

Hun har en fortid som model og pr-konsulent. Hun har også tidligere været rådgiver for præsidentens datter Ivanka Trump.

/ritzau/