Trumps kandidat stod til at stryge ind i højesteret. Det gør han på ingen måde mere

Afstemningen om dommeren Brett Kavanaugh nu på torsdag skulle sikre Donald Trump endnu en triumf med en blåstempling af sin anden konservative dommer til højesteret. Men søndag stod en kvinde frem med en anklage, der med ét har vendt op og ned på alt.

Kvinden, den californiske professor Christine Blasey Ford, stod frem i Washington Post, og hendes fortælling er – hvis den er sand – ganske ødelæggende for Trumps nominerede.

Men lad os tage sagen fra begyndelsen, sådan som Washington Post fortæller den:

Tidligere på sommeren skrev Christine Blasey Ford et fortroligt brev til en højtstående demokrat i Kongressen. Ford hævdede, at Brett Kavanaugh overfaldt hende for over tre årtier siden, da de begge gik i High School i Maryland.

Siden onsdag har historien kørt i amerikanske medier i overordnede beskrivelser med hendes navn anonymiseret og uden Fords samtykke. Men efter at Brett Kavanagh blankt afviste overfaldet, valgte hun søndag at stå offentligt frem for at give sin deltaljerede version.

Christine Blasey Ford hævder, at overfaldet skete en sommer i begyndelsen af 80erne under en sammenkomst med flere teenagere i et hus i Montgomery County. Kavanaugh og en ven – begge »snublende fulde« ifølge Christine Blasey Ford – fik hende med ind på et soveværelse.

Mens Kavanaughs ven så på, fastholdt Kavanaugh ifølge Ford hende på sengen på ryggen og begramsede hende oven på hendes tøj, mens han gnubbede sin krop mod hendes og på kluntet vis forsøgte at tage hendes badedragt, og det tøj hun bar oven på dragten, af.

Jeg troede, at han på utilsigtet vis ville slå mig ihjel.

Hun siger, at da hun forsøgte at skrige, holdt han en hånd over hendes mund.

»Jeg var bange for, at han på utilsigtet vis ville slå mig ihjel,« siger Christine Blasey Ford til avisen. »Han forsøgte at begå overgreb mod mig og at fjerne mit tøj.«

Den nu 51-årige kvinde er i dag professor på Palo Alto University, hvor hun underviser i klinisk psykologi.

Ford siger, at det lykkedes hende at undslippe, da Kavanaughs ven og klassekammerat, Mark Judge, hoppede op oven på dem begge, hvorefter de alle tre væltede rundt. Ford løb ifølge eget udsagn ud af rummet, låste sig kortvarigt inde på et badeværelse og flygtede kort tid efter ud af huset.

Ford siger, at hun ikke fortalte nogen om hændelsen før 2012, hvor hun var i terapi sammen med sin ægtefælle.

Washington Post har fået dele af terapeutens noter udleveret af Ford, og af noterne fremgår det, at hun fortalte terapeuten, at hun mange år tidligere var blevet overfaldet af studerende »fra en eliteskole for drenge«, som senere blev »meget respekterede og højtstående medlemmer af miljøet i Washington«.

Dog nævnes Kavanaugh ikke ved navn.

Ifølge noterne var fire drenge involveret, men Ford siger, at det er noget, terapeuten har misforstået. Ford siger til Washington Post, at der var fire drenge med til festen i huset, men at der kun var to drenge i soveværelset, Kavanaugh og hans ven Judge.

Noter fra en terapisession året efter viser, at Ford blev behandlet for, hvad hun selv beskrev som en langvarig effekt af overfaldet, som hun selv over for terapeuten beskrev som et »voldtægtsforsøg«.

OVERBLIK: Kavanaughs pletfri omdømme ramt af påstand Den 53-årige Brett Michael Kavanaugh er præsident Donald Trumps bud på en ny højesteretsdommer i stedet for Anthony Kennedy, der går på pension. Men flere demokrater kræver torsdagens afstemning i Senatet om Kavanaughs udnævnelse udsat, fordi de vil først vil have en påstand om et overgreb mod en teenager i begyndelsen af 1980erne undersøgt til bunds. Her er sagen kort og info om Kavanaugh: * Fredag påstår en anonym kvinde i magasinet The New Yorker, at Brett Kavanaugh og en af hans venner forgreb sig på hende for flere årtier siden ved en gymnasiefest i byen Bethesda i delstaten Maryland. * Kavanaugh afviser over for magasinet beskyldningerne. Det samme gør hans kammerat fra skoletiden. * Søndag står kvinden, den 51-årige Christine Blasey Ford, frem i et interview med The Washington Post. * Kavanaugh var angiveligt kraftigt beruset, da han holdt hende fast i en seng og forsøgte at tage hendes tøj af. Han forhindrede hende i at råbe efter hjælp, men det lykkedes hende at flygte fra det hus, hvor festen fandt sted, fortæller hun. * Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17 år. * Demokrater i Senatet kræver på baggrund af påstanden denne uges afstemning om Kavanaugh udskudt. * Senator Dianne Feinstein opfordrer forbundspolitiet FBI til at undersøge beskyldningerne. Først derefter kan Senatet træffe en beslutning, skriver hun søndag ifølge NBC News. Kort om Kavanaugh: * Kavanaugh er uddannet jurist fra eliteuniversitetet Yale og har de seneste 11 år arbejdet som dommer ved USAs ankedomstol, der er landets næsthøjeste retsinstans. * Han beskrives som meget konservativ og har gjort sig bemærket med kritik af sundhedsreformen Obamacare og abortlovgivningen i USA. * Han arbejdede fra 2003 til 2006 i Det Hvide Hus under præsident George W. Bush. * Han har to døtre med hustruen Ashley Estes, som var privatsekretær for præsident George W. Bush i samme periode. * Han er den anden person, som Trump har nomineret til højesteretsdommer. Den første, Neil Gorsuch, blev godkendt af Senatet i foråret 2017. Kilder: Reuters, The Washington Post. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Washington Post har også talt med hendes mand, Russell Ford, som fortæller, at hans kone tilbage i 2012 havde nævnt Brett Kavanaughs efternavn og udtrykt bekymring over, at den føderale dommer en dag kunne blive nomineret til højesteret.

Det Hvide Hus sendte søndag Washington Post den erklæring, som Kavanaugh selv udsendte i sidste uge, da der begyndte at versere historier om Christine Blasey Fords anklage, men hvor det stadig ikke stod klart, hvem kvinden bag anklagen var.

Ford har været nervøs for at stå frem af frygt for at få ødelagt sit familieliv og sit navn. Hun er registreret demokrat. I sommer kontaktede hun Debra Katz, en advokat i Washington der er kendt for sit arbejde med seksuel chikane.

Efter råd fra Katz, som var sikker på, at Ford ville blive angrebet som en løgner, hvis hun stod frem, tog Ford i begyndelsen af august en løgnedetektortest, der blev foretaget af en tidligere FBI-agent.

Resultatet af testen, som Katz har givet Washington Post, konkluderer, at Ford talte sandt, da hun sagde, at en erklæring, der opsummerede hendes påstande, var korrekt.

Kavanaughs ven, Judge, som ifølge Ford var til stede, har afvist at kommentere over for avisen. Men før Fords navn var kommet frem, afviste han i fredags påstanden som »fuldstændig skør«.

»Jeg så aldrig Brett opføre sådan,« sagde han til The Weekly Standard.

Og til The New York Times sagde Judge, at Kavanaugh var en »fremragende student«, der elskede sport og slet ikke var til »noget skørt eller ulovligt«.

Uanset hvad truer sagen med at sætte en stopper for en blåstempling af Kavanaugh som ny højesteretsdommer.

Demokraterne i Senatet har hele tiden været oprørte over Trumps nominering af Kavanaugh, som de opfatter som en højreradikal, der i en hel generation vil kunne få magtbalancen i Højesteret til at tippe over i en mere konservativ retning med blandt andet begrænsninger for abort og færre rettigheder for minoritetsgrupper som homoseksuelle til følge.

Men Det Republikanske Parti har et snævert flertal på 51-49 i Senatet, og dermed har Republikanerne hele tiden haft muligheden for selv at blåstemple Kavanaugh, hvilket han også stod til at blive nu på torsdag efter en nylig høring af den føderale dommer.

Men efter at Christine Blasey Ford er stået frem med sin sexanklage, går den Trumpkritiske republikanske senator Jeff Flake imod en hurtig afstemning og godkendelse af Kavanuagh på torsdag.

Flake er en af 11 republikanere i Senatets retsudvalg, og uden hans støtte strander godkendelsen af Kavanaugh.

I stedet kan Republikanernes ledelse lade hele Senatet stemme, men da en anden Trumpkritisk republikansk senator, Bob Corker, også mener, at afstemningen må udskydes, kan godkendelsen falde til jorden.

»Hvis de går videre med det her uden noget forsøg på at høre, hvad hun har at sige, så har jeg det ikke godt med at stemme ja,« siger Flake ifølge Politico og fortsætter:

»Vi bliver nødt til at høre, hvad hun har at sige. Og det tror jeg ikke, at jeg er alene om at mene.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA