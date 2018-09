Trumps kampagnechef vil samarbejde med særlig anklager - og Trump kan nu kun blive endnu mere urolig

Han har ihærdigt kæmpet imod og afvist alle anklager, men fredag har præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, indgået forlig med den særlige anklager Robert Mueller og erklæret sig skyldig i to forbrydelser.

Ifølge flere medier viser et retsdokument, at Manafort erkender to af syv forbrydelser, han står over for under en kommende retssag.

Den ene omhandler økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask og skattesvindel. Den andet handler om, at han bevidst har lagt hindringer i vejen for opklaring af sagen.

Manaforts tilståelse kan dermed kortslutte den anden retssag mod ham, der er planlagt til at gå i gang denne måned.

Den 69-årige politiske konsulent har gennem årtier været en indflydelsesrig politisk spiller i Washington, hvorfra han udvidede sit virke som lobbyist til Ukraine. Det er penge herfra, han har skjult på konti i udlandet. Derved har han unddraget de amerikanske myndigheder over 15 mio. dollar i skat ifølge retsdokumentet.

Han blev dømt i sidste måned i Virginia, men har hidtil fastholdt sin uskyld.

Hans tilståelse omfatter ifølge CNN en aftale om at samarbejde og at levere informationer til Robert Mueller, der undersøger muligt samarbejde mellem Rusland og Trumps kampagnestab under præsidentvalgkampen i 2016.

Og Manaforts tilståelsessag kan kun gøre præsidenten endnu mere urolig.

Flere af Muellers sagsøgte har samarbejdet eller erklæret sig skyldige, herunder Paul Manaforts tidligere kampagnon Rick Gates, Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, og Trumps tidligere udenrigspolitiske rådgiver, George Papadopoulos.

Sidstnævnte blev idømt 14 dages fængsel i sidste uge efter at have erkendt at have løjet for FBI om at have modtaget tilbud om »snavs« på Hillary Clinton fra Rusland fra hackede emails.

Derudover har Trumps tidligere personlige advokat og »fikser« i over et årti, Michael Cohen, for nylig tilstået valgsvindel og indgået en aftale.

Både Cohen og Manafort kan have en interesse i at levere informationer til Mueller i håb om at få nedsat deres fængselsstraf.

Ifølge Cohens tilståelse stod han til 65 års fængsel for otte kriminelle forhold, men på grund af sin aftale står han nu til fem år. Dommen afsiges 12. december, og straffen kan nedsættes yderligere afhængig af Cohens parathed til at samarbejde med anklagerne.

På samme måde med Manafort. Han står umiddelbart til mellem otte og ti års fængsel.

Donald Trump frygter en rigsretssag og har hele tiden kaldt Muellers undersøgelse af muligt aftalt spil mellem Rusland og Trumps kampagnestab under præsidentvalgkampen for en »heksejagt«.

Men Muellers søgsmål i sommer mod 12 navngivne russiske agenter for at have hacket 300 personer i Clintons valgkampagne i 2016 fortæller en anden historie.

Om konklusionen i Muellers endelige rapport bliver, at der også var aftalt spil mellem Rusland og Trumps kampagnestab, eller at Trump har lagt hindringer i vejen for efterforskningen, ved ingen.

Men Trump kan kun være bekymret over, at endnu en af hans tidligere nære betroede angiveligt vil samarbejde med anklageren.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA