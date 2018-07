Trumps handelskrig og nu nødpakke til landmænd skaber oprør blandt partifæller: »En fejlagtig politik«

Republikanere er oprørte over Trumps handelskrig, og frygten er, at det selv med nødpakke til landmænd kan give bagslag ved Midtvejsvalget: »Amerikanske landmænd ønsker ikke at blive betalt for at tabe - de ønsker at vinde, fordi de fodrer verden.«