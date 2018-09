Trumps forslag til Spanien: Byg en mur tværs gennem Sahara for at holde migranter væk

Spanien har svært ved at følge med presset fra flygtninge- og migrantkrisen. Men det kan der laves om på, hvis bare landet rejser en knapt 5.000 km lang mur gennem Sahara-ørkenen i Afrika.

Det har USAs præsident Donald Trump angiveligt foreslået Spaniens udenrigsminister, skriver Bloomberg.

Mere end 36.000 mennesker er rejst i både over Middelhavet fra Nordafrika til Spanien i år, ifølge AFP. I juli alene dukkede mere end 6.000 af dem op, har The Guardian skrevet.

Samtidig har flere hundredvis af migranter stormet grænsehegnene ind til de to spanske enklaver i Nordafrika, Ceuta og Melilla.

Mens det tidligere har været især Grækenland og Italien, der har modtaget flest migranter og flygtninge, er antallet af flygtninge og migranter i Spanien vokset over de seneste år, så det nu er dér, flest ankommer.

Det er det store antal af nyankomne i Spanien, der har fået USAs præsident til at foreslå en mur gennem Sahara lig den, han selv varsler med at bygge langs grænsen til Mexico. Men Spaniens udenrigsminister, Josep Borell, har afvist idéen.

»At lukke havnene er ikke en mulighed, ligesom det heller ikke er en mulighed at bygge en mur gennem Sahara, som præsident Trump foreslog mig for nyligt,« har han sagt, ifølge Bloomberg.

Selvom Borrell har afvist forslaget, har han dog ifølge El País selv insisteret på, at der må vedtages nye politiske aftaler, som forholder sig til det faktum, at man forventer en fordobling af Afrikas befolkning over de næste 20 år.

Spanien fik en ny premierminister i juni, da Socialisternes Pedro Sánchez vandt valget. I løbet af sine første fire dage ved magten, modtog han 629 migranter, som var blevet samlet op i redningsskibet Aquarius i Middelhavet efter at have sejlet fra Libyens kyst i gummibåde. De var både blevet afvist at komme i land i Malta og Italien.