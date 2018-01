Trumps eks-kampagneleder lægger sag an mod særlig anklager

Washington. Donald Trumps tidligere kampagneleder Paul Manafort lægger sag an mod den særlige anklager Robert Mueller. Han er udpeget til at undersøge, om der en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland.

Ifølge Manafort går Mueller ud over sine beføjelser.

Det civile søgsmål er indbragt ved en distriktsdomstol i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Søgsmålet er rettet mod både Mueller og vicejustitsminister Rod Rosenstein.

Det var Rosenstein, som i maj udpegede tidligere FBI-chef Mueller til særlig anklager. Han har fået til opgave at undersøge, om der fandtes en forbindelse mellem Trumps valgkampagne i valgåret 2016 og Rusland.

Rosenstein anklages i søgsmålet for at være gået længere, end han var bemyndiget til - at give "Mueller carte blanche til at efterforske og forfølge kriminelle forhold inden for alt, som han måtte snuble over".

I søgsmålet anmodes der om, at dommeren stopper den efterforskning, som Mueller har i gang mod Manafort.

Muellers kontor har ikke kommenteret stævningen.

Manafort meldte sig selv hos FBI i oktober. Det var kommet frem, at en storjury har sigtet ham i forbindelse med hans arbejde for prorussiske politikere i Ukraine.

Manafort var Trumps kampagnechef fra marts 2016 til august samme år.

/ritzau/Reuters