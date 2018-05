Trumps datter åbner USAs ambassade i Jerusalem, mens dødstallet vokser voldsomt i Gaza

Den symbolske og historiske åbning af USAs ambassade i Jerusalem var mandag eftermiddag i fuld gang i en nærmest elektrisk stemning for det officielle Israel. Samtidig voksede dødstallet under store demonstrantioner i Gaza.

Ud på eftermiddagen forlød det, at mindst 45 mennesker var blevet skudt og dræbt af israelske soldater, mens der i palæstinensiske medier var rapporter om, at demonstranter gentagne gange forsøgte at bryde hegnet ned, der adskiller Gaza-striben fra Israel.

Dagen er udtryk for, at situationen mellem israelere og palæstinensere er ændret markant, siger en ældre palæstinensisk mand Naser Hidmi i Østjerusalem:

»Nu er der ikke længere noget tvivl om, at USA er vores fjende og støtter Israels undertrykkelse af den palæstinensiske befolkning. Amerikanerne kan ikke være en mægler.«

Hidmir venter sammen med andre palæstinensere ved Jerusalems gamle bydel på at komme med en bus ud til ambassadeåbningen. Nogle er i heftig diskussion med tre betjente, der minutiøst tjekker bussen og gransker chaufførens papirer.

»Det er den form for demokrati, som vi er udsat for. De prøver at ramme os og forhindre os i at give vores mening til kende. De ønsker bare, at vi forsvinder,« siger Hidmi.

I den anden ende af byen er åbningen af ambassaden i gang med deltagelse af Trumps datter, Ivanka, og svigersøn, Jared Kushner. »Trump make Israel great« står der på blåmalede busser parkeret ved USAs tidligere så diskrete og hengemte konsulat i et upåagtet forstadskvarter i det sydlige Jerusalem. Lige nu er stedet genstand for den fulde opmærksomhed fra den israelske regerings side.

Anerkendelsen af Jerusalem som Israels hovedstad er opfyldelsen af et brændende ønske, der rækker langt ud over regeringens religiøse og nationalkonservative vælgerskarer.

Amerikansk og international presse er talstærk til stede. Nogle amerikanske besøgende i byen mødte op tidligt på dagen for at se på. Da det hele går i gang ud på eftermiddagen er området omkring konsulatet spærret af. Der er kun en mindre flok mennesker. Åbningen af ambassaden er mest af alt symbolik. Det egentlige ambassadearbejde vil fortsat i lang tid fremover blive foretaget i den massive ambassadebygning på strandpromenaden i Tel Aviv.

Men det er et markant øjeblik for Mellemøsten, og ingen kan rigtigt overskue konsekvenserne. I løbet af eftermiddagen melder israelske og arabiske medier om de voldsomme demonstrationer og heftig beskydning, mens demonstranternes dødstal hastigt voksede til de hidtil blodigste demonstrationer.

I morgen tirsdag er der meldt om forberedelser til yderligere demonstrationer på den besatte Vestbred og nye demonstrationer i Gaza. Oven for den nye ambassade går en mand rundt i lykkerus iført et slips dekoreret med israelske og amerikanske flag. På et skilt bekendtgør han, at Trump nu har fundet vejen til at blive genvalgt som USAs præsident. Splittelsen mellem israelere og palæstinensere er så tydelig som nogensinde.

»I dag holder vi vort løfte til det amerikanske folk. Og vi giver Israel samme ret, som alle andre nationer har - retten til vælge deres egen hovedstad,« sagde den amerikanske ambassadør David Friedman ved åbningen af ambassaden.

Han understregede, at flytningen af ambassaden kun har været mulig på grund af én mand: Trump.

»Dagens historiske begivenhed kan vi takke én mand for. Vi skylder ham en stor tak - Donald Trump,« sagde David Friedman.