Trumps bud på ny CIA-direktør afviser at genoptage tortur

Washington. Den mulige kommende CIA-direktør, Gina Haspel, lover, at det amerikanske efterretningsvæsen med hende i spidsen ikke vil genoptage det brutale afhøringsprogram, som blev anvendt mod terrormistænkte efter 11. september 2001.

Det siger hun ifølge nyhedsbureauet AP i en udtalelse, som CIA har offentliggjort.

Gina Haspel er nomineret til posten som CIA-direktør af den amerikanske præsident, Donald Trump. Hun har hidtil været vicedirektør for CIA.

Hun kan tiltræde som direktør, hvis hendes nominering godkendes af det amerikanske senats efterretningskomité.

Hendes kandidatur har fået hård kritik fra både demokrater og republikanere, fordi hun i 00'erne stod i spidsen afhøringer af mindst to fanger, hvor der er blevet udført forskellige former for tortur.

Derfor tilbød Gina Haspel fredag at trække sit kandidatur tilbage, men Donald Trump har i denne uge slået fast, at hun fortsat har hans fulde støtte som fremtidig direktør for CIA.

Onsdag skal Haspel i høring i Senatet, hvor det forventes, at senatorerne vil spørge ind til hendes rolle i det kontroversielle afhøringsprogram. Samt hvorfor hun har fået optagelserne af afhøringerne slettet.

- Jeg forstår, at mange i hele landet gerne vil høre mere om mit syn på CIA's tidligere afhøringsprogram, siger Gina Haspel i et uddrag af den udtalelse, hun vil komme med under onsdagens høring.

- Efter at have gjort tjeneste i en så tumultagtig tid, kan jeg forpligte mig klart og uden forbehold på, at CIA under mit lederskab ikke vil genoptage sådan et afhøringsprogram, siger hun.

I 2014 fastslog en rapport fra det amerikanske senat, at CIA's afhøringer af terrormistænkte var langt mere brutale, end CIA fortalte.

Afhøringerne foregik på USA's tilbageholdelsescenter i Guantanamo eller i hemmelige CIA-fængsler i udlandet. Gina Haspel ledte dengang den hemmelige celle i Thailand.

/ritzau/