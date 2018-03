Trumps advokat kræver 20 millioner af pornoskuespiller

Washington. Præsident Donald Trumps advokat Michael Cohen kræver, at pornoskuespilleren Stormy Daniels skal betale mindst 20 millioner dollar for en række brud på en fortrolighedsaftale.

Ifølge Stormy Daniels indebar aftalen, at hun ikke måtte fortælle offentligheden om sin affære med præsidenten.

En ansat ved Michael Cohens advokatfirma indgav fredag et retsdokument. Her fremgår det, at Stormy Daniels har brudt betingelserne i aftalen "mindst 20 gange".

- Aftalen indeholder bestemmelser om en erstatningssum på en million dollar for hvert tilfælde af overtrædelse, står der i dokumentet.

Stormy Daniels underskrev fortrolighedsaftalen og modtog 130.000 dollar kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Stormy Daniels' egen advokat, Michael Avenatti, kommenterede sagen på Twitter fredag:

- At vi har en siddende præsident, der jagter 20 millioner dollar i falske "erstatningskrav" mod en privat borger, der blot vil fortælle offentligheden, hvad der skete, er bemærkelsesværdigt, skriver han.

- Det er sikkert ikke set før i landets historie. Vi vil ikke stoppe, og vi vil ikke lade os true, tilføjer advokaten.

Michael Avenatti deltog fredag i et interview med tv-stationen CNN. Her fortalte han blandt andet, at pornostjernen har modtaget trusler.

- Min klient blev fysisk truet til at holde mund om det, hun vidste om Donald Trump, siger Avenatti.

Han tilføjer, at Daniels vil fortælle mere om truslerne i et interview med CBS, der bliver sendt senere på måneden.

Talsmænd i Det Hvide Hus har gentagne gange forsøgt at glide af på spørgsmål om den påståede affære mellem Daniels og Trump.

Sagen kan få indflydelse på opbakningen fra præsidentens vælgere fra religiøse grupper, der var nøglen til hans overraskende sejr ved valget i 2016.

/ritzau/AFP