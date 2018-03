Trumps advokat kræver 20 millioner af pornoskuespiller

Præsident Donald Trumps advokat Michael Cohen kræver, at pornoskuespilleren Stormy Daniels skal betale mindst 20 millioner dollar for en række brud på en fortrolighedsaftale.

Ifølge Stormy Daniels indebar aftalen, at hun ikke måtte fortælle offentligheden om sin affære med præsidenten.

En ansat ved Michael Cohens advokatfirma indgav fredag et retsdokument. Her fremgår det, at Stormy Daniels har brudt betingelserne i aftalen "mindst 20 gange".

- Aftalen indeholder bestemmelser om en erstatningssum på en million dollar for hvert tilfælde af overtrædelse, står der i dokumentet.

Stormy Daniels underskrev fortrolighedsaftalen og modtog 130.000 dollar kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Stormy Daniels' egen advokat, Michael Avenatti, kommenterede sagen på Twitter fredag:

- At vi har en siddende præsident, der jagter 20 millioner dollar i falske "erstatningskrav" mod en privat borger, der blot vil fortælle offentligheden, hvad der skete, er bemærkelsesværdigt, skriver han.

- Det er sikkert ikke set før i landets historie. Vi vil ikke stoppe, og vi vil ikke lade os true, tilføjer advokaten.

Michael Avenatti deltog fredag i et interview med tv-stationen CNN. Her fortalte han blandt andet, at pornostjernen har modtaget trusler.

- Min klient blev fysisk truet til at holde mund om det, hun vidste om Donald Trump, siger Avenatti.

Han tilføjer, at Daniels vil fortælle mere om truslerne i et interview med CBS, der bliver sendt senere på måneden.

Talsmænd i Det Hvide Hus har gentagne gange forsøgt at glide af på spørgsmål om den påståede affære mellem Daniels og Trump.

Sagen kan få indflydelse på opbakningen fra præsidentens vælgere fra religiøse grupper, der var nøglen til hans overraskende sejr ved valget i 2016.

/ritzau/AFP

Ingeniør meldte om revner på bro før dødeligt kollaps i USA

En ingeniør meldte om revner på en gangbro, blot to dage før den torsdag styrtede sammen og dræbte mindst seks personer i Miami i USA.

Det oplyser den amerikanske delstat Floridas transportministerium fredag, skriver de amerikanske aviser The New York Times og Washington Post.

Det var en af de ledende ingeniører på byggeriet af den nye bro, der to dage før ulykken forsøgte at få fat i transportministeriet. Det lykkedes dog ikke, og han lagde derfor en talebesked til en ansat i ministeriet.

Beskeden blev først hørt dagen efter ulykken.

Ifølge beskeden var der en revne på broens nordside. Det fremgår af en udskrift af talebeskeden fra ingeniøren W. Denney Pate.

- Vi har kigget på den (broen, red.), og der er helt sikkert brug for nogle reparationer eller et eller andet, lyder det fra ingeniøren.

I beskeden understreger han dog samtidig, at "fra et sikkerhedssynspunkt ser vi ikke noget problem".

- Men en revne er selvfølgelig ikke godt, og der skal gøres et eller andet for at reparere den, siger ingeniøren i talebeskeden.

USA's nationale transportsikkerhedsråd har indledt en efterforskning af ulykken. Rådet siger på en pressekonference fredag aften, at det endnu ikke ved, om revnen spillede en rolle i kollapset.

- En revne i broen betyder ikke nødvendigvis, at den er usikker, siger Robert Accetta fra transportsikkerhedsrådet.

Myndighederne i Miami arbejder fortsat på at fjerne vragrester efter torsdagens kollaps. De leder samtidig efter flere ofre, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Broen skulle give de studerende ved Floridas Internationale Universitet mulighed for at krydse motorvejen sikkert.

Det var planlagt, at broen skulle åbne for fodgængere i 2019.

/ritzau/

Justitsminister fyrer tidligere FBI-chef to dage før pension

USA's justitsminister, Jeff Sessions, har fyret FBI's tidligere vicedirektør Andrew McCabe med øjeblikkelig virkning.

McCabe har blandt andet været dybt involveret i forbundspolitiets undersøgelser af tidligere udenrigsminister Hillary Clintons brug af en privat e-mailserver og Ruslands formodede indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Andrew McCabe har derigennem været genstand for voldsom kritik fra USA's præsident, Donald Trump, ad flere omgange.

- På baggrund af rapporten fra chefefterforskeren, konklusioner fra FBI's afdeling for professionel ansvarlighed og anbefalinger fra bureauet har jeg valgt at afskedige Andrew McCabe med øjeblikkelig virkning, siger Jeff Sessions.

McCabes fyring kommer, to dage før han som 50-årig ville kun trække sig tilbage med fuld pension fra FBI.

Fyringen bringer dermed den tidligere FBI-chefs pension i fare.

Andrew McCabe mener, at han bliver uretfærdigt behandlet, fordi han var en tæt allieret med James Comey, der blev fyret som FBI-direktør for ni måneder siden.

- Jeg bliver hængt ud og behandlet på denne måde på grund af min rolle, ting jeg gjorde og begivenheder, jeg var vidne til i kølvandet på James Comeys fyring, udtaler McCabe i en erklæring.

- Dette angreb på min troværdighed er en del af en større plan om at angribe FBI, det håndhævende organ og ansatte i efterretningstjenesten generelt, tilføjer McCabe.

Andrew McCabe trak sig fra sin stilling som vicedirektør i januar. Han har været på orlov lige siden, mens han har ventet på at kunne gå på pension.

Fyringen blev udløst af en rapport fra chefefterforskeren i Justistsministeriet.

I rapporten fremgår det blandt andet, at McCabe angiveligt har vildledt efterforskere om sin kommunikation med en tidligere journalist ved Wall Street Journal.

Det skal være sket på et tidspunkt, hvor journalisten skrev om McCabes rolle i FBI's undersøgelser af Hillary Clinton.

McCabe nægter i sin erklæring at have vildledt efterforskere.

/ritzau/Reuters

37-årig hacker bag afsløring af whistleblower er død

Computerhackeren, der i sin tid meldte den amerikanske whistleblower Chelsea Manning til myndighederne, er død - 37 år.

Det oplyser myndighederne i Kansas, skriver The Guardian.

Adrian Lamo, der vidnede i sagen mod Chelsea Manning, blev bekræftet død fredag i Sedgewick County. Dødsårsagen kendes endnu ikke.

Den tidligere amerikanske soldat Chelsea Manning blev i 2013 dømt for at have lækket tusindvis af fortrolige dokumenter til whistleblower-organisationen WikiLeaks.

Dokumenterne indeholdt blandt andet oplysninger om amerikanske operationer i Irak og Afghanistan.

Manning forsøgte to gange at begå selvmord under sit fængselsophold. Den dømte soldats støtter havde længe frygtet, at Manning ikke ville overleve den lange fængselsstraf på 35 år for spionage.

Chelsea Manning blev sidste år løsladt fra et militærfængsel. Det skete, da den daværende præsident, Barack Obama, på usædvanlig vis valgte at forkorte Mannings 35 års fængselsdom.

Det skete som en af præsidentens sidste gerninger i Det Hvide Hus.

Adrian Lamo mødte Manning online i 2010. Manning kontaktede Lamo efter at have læst en artikel om, hvordan hackeren havde brudt ind i computere hos store amerikanske virksomheder som The New York Times, Yahoo og Microsoft.

Adrian Lamo meldte senere Manning til det føderale forbundspoliti, FBI.

Lamo blev i visse kredse kaldt "verdens mest forhadte hacker". Men den nu afdøde hacker forklarede sig således:

- Hvis jeg ikke havde gjort noget, så ville jeg altid skulle tænke over, om de hundredtusindvis af dokumenter, der blev lækket, ville koste menneskeliv - enten direkte eller indirekte.

Chelsea Manning endte med at blive en af de hårdest straffede whistleblowere i amerikansk historie.

Hun annoncerede tidligere på året, at hun stiller op som kandidat ved valget til det amerikanske senat.

Chelsea Manning, der blev født som Bradley Manning, men gennemgik hormonbehandling i fængslet, har blandt andet været stor fortaler for transkønnedes rettigheder.

/ritzau/