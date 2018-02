Trumps advokat indrømmer at have betalt pornostjerne 130.000 dollars

Sagen om Donald Trumps påståede affære med den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels kunne dårligt blive mere forvirrende. Men nu har den kulørte historie, som trækker spor tilbage til 2006, taget endnu en drejning.

I sidste måned deltog Stephanie Clifford, som er pornostjernens borgerlige navn, i talkshowet Jimmy Kimmel Live. Her var planen, at hun skulle fortælle i detaljer om den affære med den nuværende amerikanske præsident, hun allerede tilbage i 2011 indviede offentligheden i i mediet In Touch.

Få timer før interviewet i TV udsendte pornostjernen imidlertid en meddelelse, hvori der stod, at historien var løgn. Hun og præsidenten havde aldrig haft et seksuelt forhold. Alt var opdigtet.

Donald Trump har hele tiden benægtet affæren, som skulle være foregået kort efter, hans nuværende kone, Melania Trump, fødte deres søn. Nu gjorde Stormy Daniels det samme:

»Jeg benægter ikke affæren, fordi jeg blev betalt for min tavshed, som det ellers er blevet skrevet i udenlandske tabloidmedier. Jeg benægter det, fordi det aldrig er sket,« stod der bl.a i meddelelsen.

I artikler i blandt andre The Washington Post, var det blevet beskrevet, at Stormy Daniels efter sigende var blevet betalt 130.000 dollars svarende til ca. 779.000 kr. for at tie stille om sagen. Men det var altså ikke tilfældet, skulle man forstå.

Vil altid beskytte Trump

Tirsdag indrømmede Donald Trumps personlige advokat gennem en årrække, Michael D. Cohen - som stod bag meddelelsen om Stephanie Cliffords benægtelse - så pludselig over for New York Times at han havde betalt ex-pornostjernen de 130.000 dollars.

Betalingen skulle være fundet sted i 2016 kort før præsidentvalget og pengene komme fra advokatens egen lomme.

I en erklæring til New York Times understreger Michael D. Cohen, at betalingen er lovlig og en »privat transaktion«, der ingen forbindelse har til præsidentens kampagnemidler eller på nogen måde er blevet bestilt eller økonomisk godtgjort af Trumps organisation.

Cohen, som har arbejdet for Trump i mere end 10 år, forklarede at hans erklæring var et svar på kritik om, at der skulle være tale om misbrug af kampagnemidler. Derudover havde advokaten ikke yderligere kommentarer. Hverken om, hvorfor han af egen lomme og generøsitet fik lyst til at overføre 130.000 dollars til pornoskuespillerinden. Eller om pengene rent faktisk blev givet for at lukke munden på hende.

Og så alligevel. Ifølge CNN afslutter advokatens sin erklæring med disse ord: »Bare fordi noget er forkert, betyder det ikke, at det ikke kan gøre skade. Jeg vil altid beskytte Mr. Trump.«