Trump vs. Obama: Her er deres 50 mest brugte ord på Twitter

Hvis du ikke har fulgt med på præsident Donald Trumps twitter-profil det seneste år, men gerne vil vide, hvad der er foregået, så fortvivl ikke.

I anledning af etårsdagen for Donald Trumps indsættelse som USAs præsident, har Berlingske analyseret 2.296 tweets fra præsidentens twitterprofil udgivet fra 20. januar 2017 til i dag.

På baggrund af data får du her et alternativt referat af begivenhederne for nu at bruge et uheldigt udtryk.

Antallet af tweets er ensbetydende med, at der tweetes gennemsnitligt seks gange om dagen fra Trumps profil.

Lad os se nærmere på ordene.

Trumps klart mest brugte ord, når vi ser bort fra ligegyldige småord, er ordet »great«.Det indgår 470 gange.

Måske overraskende bliver ordet ni ud af 10 gange brugt i andre forbindelser end som en del af kampagnesloganet »Make America Great Again«, men i stedet i »great meeting« eller »great honor« om at mødes med ledere fra nær og fjern.

I medierne savner Trump helt tydeligt »great news«, der indgår blot otte gange. Til gengæld nævner han »fake news« 150 gange. Kritikken af medier som CNN og New York Times er dermed nået bredt ud til »people« - et ord, der er nævnt 170 gange, som dermed indtager andenpladsen over Trumps mest tweetede ord.

Det politiske område, der med et enkeltord fylder mest i hans tweets, er skatterne. Ordet »tax« er nævnt 141 gange, blandt andet i forbindelse med de skattelettelser, som han lykkedes med få gennemført.

Donald Trumps 50 mest brugte ord på Twitter det seneste år

Trump tweeter tre gange så ofte, som Barack Obama og hans folk gjorde. Obamas profil indeholder cirka 800 tweets fra ét år, altså godt to om dagen.

Udtrykket »fake news« er ikke brugt i Obamas tweets. Ironisk nok indgår ordet »truth« en del gange. Det vidner dog blot om, at også Obama måtte slås for at få sin version af historierne frem og derfor fik oprettet et »Truth Team«, der med statistik i hånden skulle overbevise folk om, at Obamacare, udvidelsen af det amerikanske sundforsikringssystem, var en god idé. »Truth Team« er nævnt 27 gange.

Hastagget #DoYourJob blev flittigt brugt - 150 gange - af Obama til at kritisere republikanske politikere for at blokere for, at Obamas kandidat, Merrick Garland, kunne blive valgt til en post som en af de i alt ni højesteretsdommere.

Ordet »president« og »Obama« er de hyppigste og er nævnt henholdsvis 170 og 151 gange. Han er omtalt i tredje person, fordi mange tweets angiveligt er skrevet af hans stab og ikke af Obama selv. Det bekræfter, at Obamas brug af Twitter var helt anderledes end Trumps.

Barack Obamas 50 mest brugte ord på Twitter i sit sidste år som præsident