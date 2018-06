Reaktionerne på præsident Trumps beslutning torsdag om at indføre en ny 25 procents told på importeret stål og 10 procent på importeret aluminium har været negative i de amerikanske medier.

»Trump virker ofte, som om han sidder fast i 80erne. Ikke 1980erne, men 1680,« skriver Catherine Rampell på The Washington Post.

Hun bruger udsagnet som afsæt for en lektion i økonomisk historie, hvor hun sammenligner Trumps politik med den merkantilisme, der i 1700-tallet betød, at lande forsøgte at øge deres egen velstand ved at lægge told på andre nationers varer. Denne politik blev vendt på hovedet af Adam Smith, der hævdede at velstanden kun forøges ved fri konkurrence og handel.

Trump er tilsyneladende uenig i dette i Vesten ellers vidt udbredte princip, skriver avisen. Han synes at betragte alle handler som en udveksling, hvor der kun kan være en vinder og en taber. Men Trump er ikke engang en særligt god merkantilist, fortsætter skribenten.

»Selv en 1700-talsmerkantilist forstod, at hvis man skal bruge told til at øge sit handelsoverskud, skal man lægge den på færdigproducerede varer, ikke på råvarer som din indenlandske industri har brug for til selv at producere forarbejdede varer,« skriver Catherine Rampell.

Avisen The New York Times har været fast kritiker af Trump før og efter hans tiltrædelse. Om den nye stål- og aluminiumstold skriver avisens kommentator Neil Irwin, at der er en trussel mod den amerikanske økonomi, som er meget større end de konkrete toldsatser.

Det er langt farligere, siger kommentatoren, at Trump-administrationens generelle handelspolitik virker »uregelmæssig og improviseret«. Virksomhedsledere kan vænne sig til meget, blot der er tale om stabil økonomisk politik, men uforudsigelighed er gift for virksomheder, der skal træffe langsigtede beslutninger om investeringer.

»Stabilitet er en del af, hvad der udgør forskellen på rige og fattige lande. I fattige lande er det sværere for virksomheder at gøre langsigtede investeringer, fordi de ikke ved, hvordan skat- og handelspolitik vil ramme dem i fremtiden. Og Trump-administrationens handelspolitik i 2018 er usammenhængende og uforudsigelig,« skriver The New York Times.

The Wall Street Journal skriver, at tolden afslører Trump som en »gammeldags protektionist«:

»Hans beslutning om at lægge told på importen af ​​stål og aluminium fra Europa, Canada og Mexico vil skade amerikansk økonomi, hans egen udenrigspolitik og måske republikanerne i november,« skriver The Walll Street Journal med henvisning til det amerikanske midtvejsvalg senere på året.