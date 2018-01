Trump vil offentliggøre kontroversielt Rusland-notat

Washington. Et drama med et fortroligt notat i hovedrollen udspiller sig i det politiske USA.

Forbundspolitiet FBI har onsdag højst opsigtsvækkende udtrykt "dyb bekymring" om nøjagtigheden af indholdet i notatet. Det handler om undersøgelsen af Ruslands forsøg på at blande sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det hemmeligstemplede notat er sandsynligvis på vej til at blive offentliggjort.

Notatet er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Det beskriver angiveligt, hvordan FBI og justitsministeriet skulle have udnyttet et overvågningsprogram til uretmæssigt at have overvåget et medlem af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Læs også Optimistisk Trump i 80 minutter lang status: »Dette er vores nye amerikanske øjeblik«

Republikanerne mener, at det beviser, at FBI er fjendtligt indstillet over for Trump.

Notatet er fire sider langt, og FBI oplyser, at man kun har haft "begrænset" tid til at gennemgå det. Alligevel er konklusionen ret klar.

»Vi har dyb bekymring om væsentlige udeladelser af fakta, der fundamentalt har indflydelse på notatets nøjagtighed,« skriver FBI.

FBI-chef Christopher Wray har advaret Det Hvide Hus om at offentliggøre notatet, fordi det "tegner et forkert billede".

Også internt i den amerikanske regering er der problemer. Vicejustitsminister Rod Rosenstein har opfordret Trump til at lade notatet forblive fortroligt.

Trump blev dog i kølvandet af sin såkaldte State of the Union-tale tirsdag hørt sige, at han var "100 procent" sikker på, at notatet skulle lægges frem.

Senere har Trumps stabschef sagt til Fox News, at offentliggørelsen vil ske "ret hurtigt".

Læs også Trumps længe ventede rigmandsliste skåner Rusland

Demokraterne i Washington mener, at notatet i virkeligheden bare er et forsøg fra Republikanerne på at fjerne opmærksomhed fra de Rusland-undersøgelser, der er i gang.

Trump har ifølge unavngivne kilder sagt til sine folk, at han tror, at notatet vil kunne bevise, at der er tale om en heksejagt mod ham.

Præsidenten har indtil slutningen af ugen til at beslutte, om papiret skal offentliggøres.