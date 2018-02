Trump vil have sikrere skoler og fokus på mental sundhed

Hele USA beder "med et tungt hjerte" for ofrene for skoleskyderiet i Florida og deres familier.

Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, i en tale til nationen torsdag.

»I dag taler jeg til en nation i sorg,« sagde Trump om tragedien i Florida, hvor 17 mennesker blev dræbt og mindst 14 andre såret.

»Vi er her for jer, hvad end I har brug for, hvad end vi kan gøre for at lindre jeres smerte,« siger Trump.

Han tilføjede, at han vil besøge Parkland i Florida, hvor skoleskyderiet fandt sted.

Præsidenten nævnte ikke den amerikanske våbenlovgivning, som hans demokratiske forgænger, Barack Obama, flere gange udtrykte ønske om at stramme op på.

Han lovede, at hans regering vil arbejde for at gøre skoler mere sikre.

Præsidenten sagde desuden, at hans regering vil »håndtere det vanskelige spørgsmål om mental sundhed«.

Efter skyderiet skrev præsident Trump på Twitter, at gerningsmanden bag skyderiet tilsyneladende var »mentalt forstyrret«.

»Der er så mange tegn på, at gerningsmanden i Florida var mentalt forstyrret, han blev endda smidt ud af skolen for dårlig og utilregnelig opførsel,« skrev Trump.

»Naboer og klassekammerater vidste, at han var et stort problem. Vi må altid indberette sådanne tilfælde til myndighederne, igen og igen!,« fastslog præsidenten.

Det var en 19-årig, tidligere elev på skolen, der åbnede ild med et halvautomatisk gevær af typen AR-15.

Han er torsdag blevet sigtet for at have dræbt 17 mennesker, viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauerne AP og AFP.

Trump har beordret regeringsbygninger, militærbaser og amerikanske ambassader i udlandet til at flage på halv til ære for ofrene for tragedien.

Da Trump tonede frem på skærmen kort efter klokken 17 dansk tid, var det ikke første gang i hans tid som præsident, at han skulle forsøge at sætte ord på sorgen efter et masseskyderi.

I kølvandet på et skyderi i spillebyen Las Vegas i oktober, hvor 58 mennesker blev dræbt, betegnede Trump blodbadet som »ren ondskab« og lovede, at han ville forsøge at hjælpe nationen med at komme sig oven på tragedien.

/ritzau/