Trump vil fordoble forsvarsudgifter til Natos medlemmer

USA's præsident, Donald Trump, siger, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

Medlemmerne af forsvarsalliancen blev på et topmøde for fire år siden i Wales enige om, at de skal arbejde hen mod, at alle bruger to procent af bnp på forsvar.

- Målet bør være fire procent, siger Trump i forbindelse med en fotoseance med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington ifølge nyhedsbureauet NTB.

Under nordmandens besøg i USA var fokus på medlemslandenes udgifter til militær.

USA med Trump i spidsen har længe været utilfreds over, at mange af de øvrige medlemmer af forsvarsalliancen ikke er i nærheden af de to procent, som ifølge aftalen i Wales er målet inden for ti år - altså i 2024.

/ritzau/