Trump ventes at overskygge alle andre i Davos

Præsident Donald Trumps planlagte besøg på Verdens Økonomiske Forum, WEF, i Davos i næste uge ventes at overskygge alle andre deltageres tilstedeværelse på det eksklusive schweiziske skisportssted.

Organisatorerne af WEF præsenterede tirsdag deres udkast for det årlige møde, hvor der denne gang er fokus på mulighederne for "at skabe en fælles fremtid i en opsplittet verden".

»Vi har brug for bestræbelser på samarbejde,« siger Klaus Schwab, der har grundlagt det årlige møde, der samler internationale politikere, erhvervsledere og andre beslutningstagere samt analytikere.

»Vi står i dag i en situation, hvor der er en reel fare for, at vort globale system kollapser. Det er op til os at ændre den forfatning, som verden er i,« tilføjer han.

På det fem dage lange forum, der indledes mandag, ventes omkring 3000 medlemmer af den globale elite at lægge vejen forbi. Blandt deltagerne vil være omkring 70 stats- og regeringschefer.

Schwab byder det velkommen, at Trump kommer.

»Det har fuldstændig afgørende betydning, at vi har Trump med os,« siger han.

Det Hvide Hus siger, at den amerikanske præsident medbringer sin svigersøn og rådgiver Jared Kushner, sin udenrigsminister Rex Tillerson og sin finansminister, Steven Mnuchin.

Som lidt af en modvægt deltager der også demokratiske politikere fra USA - deriblandt de tidligere præsidentkandidater Al Gore og John Kerry, som henholdsvis er tidligere vicepræsident og tidligere udenrigsminister.

Indiens premierminister, Narendra Modi, skal holde årets hovedtale tirsdag, mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, skal tale om blandt andet EU onsdag.

Også den britiske premierminister, Theresa May, og hendes canadiske modpart, Justin Trudeau, vil være blandt deltagerne.

/ritzau/AFP