Trump underskriver nyt dekret: USA klar med sanktioner mod indblanding i valg

Lande, organisationer, efterretningstjenester eller andre, der blander sig i amerikanske valg, kan fremover risikere sanktioner.

Onsdag underskrev USA's præsident, Donald Trump, et nyt dekret, som giver mulighed for eksempelvis at indefryse udlændinges værdier i USA og give dem begrænset adgang til det amerikanske finansielle system, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump har fået kritik for ikke at tage problemet alvorligt, særligt når det gælder russisk indblanding i den amerikanske valgkamp op til præsidentvalget i november 2016.

Men det dekret, præsidenten nu har underskrevet, er bevis på, at han tager sagen meget alvorligt, siger den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, og direktøren for USA's nationale efterretningstjeneste, Dan Coats.

Dekretet skal være med til at dæmme op for misinformation og andre forsøg på at påvirke udfaldet af valg, siger Bolton.

Coats siger, at USA ikke på nuværende tidspunkt ser samme niveau af russisk indblanding som i 2016, men han vil ikke udelukke, at det kan ske.

Efterretningschefen tilføjer, at der også er grund til at holde øje med cyberaktivitet fra lande som Kina, Nordkorea og Iran.

/ritzau/AP