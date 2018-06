Trump: Tyskere vender sig mod deres egne ledere

Tyskerne vender sig mod deres ledere, skriver præsident Donald Trump i et tweet mandag. Han mener, at det er en stor fejltagelse i hele Europa at tillade millioner af mennesker, som voldsomt ændrer kulturen.

Trump sammenligner situationen i Europa med situationen i USA, og han skriver - dog fejlagtigt - at kriminaliteten er stigende i Tyskland. Han sammenligner med udviklingen i USA.

Præsidentens egen administration står over for stærk kritik fra menneskerettighedsforkæmpere, demokrater og også nogle republikanske politikere, fordi børn bliver adskilt fra deres forældre ved grænsen mellem USA og Mexico.

Det sker som led i bestræbelser på at få stoppet illegal indvandring.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. juni 2018

Kriminaliteten er faldet dramatisk i Tyskland. Det tyske indenrigsministerium rapporterede i sidste måned, at antallet af straffelovsovertrædelser i 2017 var på i alt 5,76 millioner - det laveste siden 1992.

Over 1,6 millioner migranter, overvejende muslimer på flugt fra krige i Mellemøsten, er kommet til Tyskland siden 2014.

En regeringskrise med rod i dybe uenigheder om Tysklands asylpolitik truer det tyske regeringssamarbejde.

Forbundskansler Angela Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer fra det bayerske CSU-parti, nåede mandag til enighed om en tænkepause, mens der søges en løsning på migrantspørgsmålet på EU-plan.

Den amerikanske førstedame, Melania Trump, har i de seneste dage kritiseret, at migrant- og flygtningebørn bliver skilt fra deres forældre ved USA's grænse til Mexico.

Demokraterne påpeger, at der ikke findes love, som giver myndighederne mulighed for at splitte børn og forældre ved grænsen.

Trumps regering har skærpet straffen for migranter, der ulovligt forsøger at nå til USA. En lov om dette trådte i kraft i maj.

/ritzau/Reuters