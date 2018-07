Trump truer med total handelskrig mod Europa forud for krisemøde: »Husk, vi er sparegrisen, der er blevet røvet«

Jean-Claude Juncker, formand for EU-kommissionen, holder onsdag krisemøde om handel med præsident Trump i Det Hvide Hus for at forhindre total handelskrig. Men Trumps fjendtlighed over for Europa – eller rettere Tyskland - stikker dybt.