Først var det Mexico, der skulle betale for Trumps lovede mur. Nu er det Demokraterne. Hvis ikke de i Kongressen vil stemme for en finansiering af muren, lukker han regeringen ned, truer præsidenten.

Det skriver CNN.

»Jeg ville være klar til at ‘lukke regeringen ned’, hvis Demokraterne ikke giver os stemmerne til (forslaget om, red.) Grænsesikkerhed, som inkluderer Muren!« skriver han blandt andet på Twitter:

»Vi har brug for, at gode mennesker kommer til vores land!«

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. juli 2018

Den amerikanske regering lukker ned, hvis Kongressen ikke formår at blive enige om nye budgetter til regerings-drevne initiativer eller organer, såsom FBI eller i dette tilfælde USAs immigration. Det kan også forekomme, hvis præsidenten nægter at underskrive de budgetter, Kongressen har forhandlet sig frem til.

Hvis Trump lukker regeringen ned, er det tredje gang, det sker, mens han har været præsident. Ligesom en lock-out i Danmark, kan en amerikansk regeringsnedlukning føre til tvungen orlov for offentligt ansatte.

I januar lukkede regeringen ned, mens Trump-administrationen og Republikanere i Kongressen kæmpede mod Demokraterne om beskyttelse til de såkaldte »Dreamers« - unge, illegale migranter, som er kommet til USA som børn. Siden har der været en kort nedlukning, da en republikansk senator blokerede et budget, skriver CNN.

Det er ikke første gang, at Trump truer med at lukke regeringen ned, hvis ikke han får sin grænsemur mellem Mexico og USA. I maj sagde Trump lige sådan, ifølge CNN.

»De vil ikke have muren,« lød det dengang fra præsidenten om Demokraterne i Kongressen: »Men vi kommer til at få den, selv hvis det betyder, at vi må overveje at lukke landet ned for en periode.«

Trump har talt om muren siden sin valgkamp mod Hillary Clinton og i første omgang lovede han, at Mexico selv ville betale for den mur, der skulle rejses for at holde mexicanerne ude af USA.