Trump trækker i land: Jeg kom blot til at sige »skulle« i stedet for »ikke skulle«

Presset af massiv kritik af partifæller og støtter trækker præsident Trump nu i land for at rette op efter hans optræden på pressekonferencen med præsident Putin mandag i Helsinki, som kritikere har kaldt alt fra »katastrofal« til »forræderisk«.

Han meddeler nu på en pressekonference, at han accepterer, at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg og, at han »støtter og har fuld tiltro til Amerikas efterretningstjenester«.

Han fastholder dog stadig, at hans kampagnestab ikke havde noget samarbejde med Rusland under valgkampen.

Han hævder, at kritikken mod ham beror på den misforståelse, at han ved en fejl under pressemødet med Putin kom til at sige »skulle« i stedet for »ikke skulle«, og han derfor har fundet det nødvendigt at klargøre dette efter sin hjemkomst fra Helsinki.

»I en nøglesætning i mine bemærkninger sagde jeg ordet ´skulle´ i stedet for ´ikke skulle,« siger Trump.

Han forklarer, at han havde gennemgået en udskrift og en video af sine bemærkninger.

»Sætningen skulle have været: ´Jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle være Rusland´,« sagde han. »Jeg tror, at det nok afklarer tingene ret godt.«

Under mandagens pressekonference med Putin sagde Trump:

»Jeg kan ikke se nogen grund til, at det skulle være Rusland, der blandede sig i valget.«

Ifølge CNN var topfolk inden for den nationale sikkerhed hasteindkaldt til et krisemøde i Det Hvide Hus´ ´Situation Room´ tidligere tirsdag for at udfærdige bemærkningerne, som skulle redde Trump ud af sin knibe efter det oprør, der havde rejst sig efter Trumps pressekonference med Putin.

Trump er kommet i stormvejr på tværs af partiskel for under pressekonferencen med Putin at tage den russiske præsidents ord for, at Rusland ikke blandede sig i valget.

Og det blot få dage efter at hans eget justistsministerium offentliggjorde anklageskrift mod 12 russiske agenter fra den militære efterretningsenhed GRU for at have hacket Hillary Clintons kampagne under valgkampen i 2016.

Tirsdag morgen efter hjemkomsten fra hans ugelange rundrejse i Europa hyldede han i et tweet hans møde med Putin for at være »endda endnu bedre« end hans »fantastiske« møde i sidste uge med allierede på NATO-topmødet, som han ellers også har fået bred kritik for.

Dét møde indledte han med at kalde Tyskland for en »fange af Rusland«.

»Jeg havde et fantastisk møde med NATO og rejste masser af penge, men jeg havde et endda endnu bedre møde med Ruslands Vladimir Putin. Sørgeligt nok er det ikke blevet reporteret på den måde - Fake News er gået amok!,« skrev han i et tweet tirsdag morgen amerikansk tid.

Kort før Trump trak i land og kom med sin fulde opbakning til USA's efterretningstjenester, blev han presset af republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, der sagde, at der var »ubestridelige beviser« for russisk indblanding i det amerikanske valg, og at Rusland i øvrigt ikke er en ven af USA.

Det er 24 timer for sent

»Så tag ikke fejl af dette,« sagde Mitch McConnell truende til Donald Trump.

»Jeg vil sige til vores venner i Europa, at vi forstår den russiske trussel, og at dette er den udbredte opfattelse her i USA's Senat blandt medlemmer af begge parter.«

Endnu er det for tidligt at sige, om Trumps nye udmeldelse er nok til at redde ham fra mere kritik fra sine støtter.

Men kritikken fra Demokraterne stopper ikke.

»Det er 24 timer for sent,« siger Chuck Schumer, demokraternes mindretalsleder med henvisning til Trumps trækken i land.

En stribe af præsidentens partifæller, konservative aviser på lederplads, værter på Trumps yndlingskanal Fox News og selv præsidentens efterretningschef Dan Coats har taget skarp afstand fra præsidentens optræden siden hans pressekonference med Putin.

I en leder i den konservative avis Washington Times hedder det, at Trump »kravlede op på skødet af Vladimir Putin og spandt som en kat«.

I en leder i en anden konservativ avis, Wall Street Journal, omtales Trumps optræden med Putin som en »national skuffelse«.

Og på det konservative medie National Review skriver redaktøren Rich Lowry, at Trump har »undergravet det land, han leder«.

Den særlige undersøger Robert Mueller, der undersøger den russiske indblanding i det amerikanske præsident, herunder om der var et samarbejde med Trumps kampagnestab, har i flere måneder forsøgt at få en afhøring af præsidenten.

Detaljer i anklageskriftet mod de 12 russiske agenter signalerer, at Mueller muligvis har sine første beviser for et samarbejde.

De russiske agenter, der kaldte sig »Guccifer 2.0«, modtog i august 2016 »en anmodning om stjålne dokumenter fra en kandidat for USAs kongres«. Derefter sendte de russiske hackere kandidaten »stjålne dokumenter«, hedder det i anklageskriftet.

I august 2016 overførte de russiske agenter også »2,5 gigabyte stjålne dokumenter« fra Demokraterne kampagnekomité, DCCC, til en »statsregistreret lobbyist«.

»Den stjålne data omfattede registreringer af donorer og personligt ID på flere end 2.000 demokratiske donorer,« hedder det i anklageskriftet.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.