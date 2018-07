Trump trækker i land: Erklærer støtte til USAs efterretningstjenester

Washington D.C.. USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har fuld tillid og støtte til amerikanske efterretningstjenester.

Præsidenten "accepterer" efterretningstjenesternes konklusion om, at Rusland blandede sig i valget, siger han i en udtalelse, efter han er kommet i massivt stormvejr.

Han tilføjer, at nok blandede Rusland sig i valget, men det har ikke påvirket udfaldet.

Trumps udtalelse tirsdag aften kommer efter en dag med massiv kritik, også fra sine egne partifæller, efter mandagens topmøde med Putin.

Her udtrykte han tvivl om sine egne efterretningstjenesters konklusioner om, at Rusland blandede sig i den amerikanske valgkamp forud for præsidentvalget i 2016.

Få minutter inden, at Trump kom med sin uddybning, havde hans partifæller i Repræsentanternes Hus blokeret for en udtalelse, der fordømmer præsidentens kommentarer ved topmødet med Putin, skriver nyhedsbureauet AP.

Den blev afvist med stemmerne 230-183.

Det var oppositionen i Det Demokratiske Parti, der havde taget initiativ til udtalelsen, som opsummerede den kritik, der tidligere på dagen var kommet fra den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

Ryan sagde, at der ikke er tvivl om, at Rusland blandede sig i valgkampen op til valget i 2016, og at der ikke er nogen moralsk ækvivalens mellem de to lande.

