Trump trækker i land: Erklærer støtte til USAs efterretningstjenester

Presset af massiv kritik af partifæller og støtter trækker præsident Trump nu i land for at rette op efter hans optræden på pressekonferencen med præsident Putin mandag i Helsinki, som kritikere har kaldt alt fra »katastrofal« til »forræderisk«.

Han meddeler nu, at han accepterer, at Rusland blandede i det amerikanske præsidentvalg og, at han »støtter og har fuld tiltro til Amerikas efterretningstjenester«.

Han fastholder dog stadig, at hans kampagnestab ikke havde noget samarbejde med russiske embedsmænd under valgkampen.

Trump er kommet i stormvejr på tværs af partiskel for under pressekonferencen med Putin at tage den russiske præsidents ord for, at Rusland ikke blandede sig i valget, og det blot få dage efter at hans eget justistsministerium offentliggjorde anklageskrift mod 12 russiske agenter fra den militære efterretningsenhed GRU for at have hacket Hillary Clintons kampagne under valgkampen i 2016.

Tidligere på dagen tirsdag efter hjemkomsten fra hans ugelange rundrejse i Europa hyldede hans ellers i et tweet hans møde med Putin for at være »endda endnu bedre« end hans »fantastiske« møde i sidste uge med allierede på NATO-topmødet, som han ellers også har fået bred kritik for. Dét møde indledte han med at kalde Tyskland for en »fange af Rusland«.

»Jeg havde et fantastisk møde med NATO og rejste masser af penge, men jeg havde et endda endnu bedre møde med Ruslands Vladimir Putin. Sørgeligt nok er det ikke blevet reporteret på den måde - Fake News er gået amok!,« skrev han i et tweet tirsdag morgen amerikansk tid.

Opdateres løbende...