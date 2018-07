Trump tog Putin i uventet forsvar: »Det er også USAs skyld, at forholdet er dårligt«

Topmødet mellem den amerikanske præsident Donald Trump og Ruslands Vladimir Putin endte med forbrødring mellem to »modstandere«, kort efter at Trump havde angrebet sine nærmeste allierede. De tilstedeværende amerikanere var chokerede over at se deres præsident underlægge sig Putin.